Foto: FCB

El Barça va derrotar el Royal Antwerp (5-0) a l' Estadi Olímpic de Montjuïc per començar amb bon peu a la Champions League 2023-24.

La maneta (segona consecutiva després de la de la Lliga contra el Betis) marca el camí al possible èxit i que, si continua jugant així, asseguraria l'objectiu mínim de passar aquest Grup H i de competir. El Barça es va mostrar a si mateix què ha de fer per, quan arribin rivals de més entitat, estar a prop de la versió òptima que no van tenir a les dues anteriors campanyes.

No van ser rivals els flamencs, que li van posar ganes a l'inici, però van acabar atropellats per un Barça que fins i tot es va agradar i va seguir la línia ascendent dels darrers matxs.

Van brillar Ilkay Gündogan i sobretot amb un Joao Félix que segueix de dolç. Com ja va passar en competició de lliga, el lusità va veure porta (en dues ocasions) i va donar una assistència, convertint-se en el MVP del matx. La llauna es va obrir al minut 11 gràcies a l'exmatalàs. Gündogan, després d'una paret amb Robert Lewandowski, li va ficar una preciosa pilota i el lusità, dins de l'àrea, es va escorar cap al centre per rematar al pal curt d'un Butez batut per endavant. Va tornar la màgia de Gündogan i es va veure una connexió amb el portuguès que, si segueix així, pot ser clau per a aquest Barça.

El segon se'l va anotar el polonès, assistit per Joao Félix i rematant de primeres amb l'interior de la bota dreta. I la sort va somriure al Barça quan, el 22, Bataille es va marcar en pròpia després de fregar-li al braç un centre d'un Raphinha incisiu, atrevit, que va ser ovacionat per la seva afició en ser canviat a la segona part.

Tot i el clar 3-0 al descans, el segon temps es va iniciar amb una claríssima ocasió per a Gündogan, que es va tirar a terra per rematar una passada entre línies de De Jong però va topar amb Butez. Però, al 54, Gavi es va sumar a la festa amb una gardela dins de l'àrea després de no acabar en gol una bonica jugada de Gündo, i Joâo Félix va tancar la golejada aprofitant una centrada de Raphinha per la dreta, atacant molt bé el segon pal per, de cap, rematar ajustat al pal i posar la maneta al marcador.