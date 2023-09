Les futbolistes, en arribar a la concentració. Foto: Europa Press

La futbolistes del Barça Mapi León i Patri Guijarro han abandonat aquest dimecres 20 de setembre la concentració de la selecció espanyola de futbol a Oliva (València), argumentant que no estaven preparades "mentalment" per tornar a l'equip i lamentant que "no han estat les maneres ni les formes" de gestionar el seu retorn .

"És una realitat que la situació per a Patri i per a mi és diferent del de la resta de companyes. No han estat les maneres ni les formes de tornar, al final no estem tampoc com en condicions de dir ara tornes , això és un procés", va afirmar la central aragonesa, amb Guijarro, als mitjans a les portes de l'Hotel Nova Beach d'Oliva.

Totes dues, integrants del grup de les 15 que fa un any ja van renunciar a la selecció fins que es produïssin canvis a l'estructura del futbol femení , van assegurar estar "contentes" pels canvis que "s'estan produint", com la Comissió Mixta entre RFEF , CSD i les futbolistes.

"A poc a poc s'estan fent canvis, estem totalment recolzant les nostres companyes com ho hem fet des de fora durant aquest temps", va reiterar León, que va confirmar que aquestes transformacions estan per "escrit" i ja "s'hi està treballant".

Per part seva, Guijarro ha insistit que "per descomptat" recolzen les seves companyes, encara que ha admès que la seva situació és "diferent i bastant difícil". "És força dur i personalment, per com ha esdevingut tot, mentalment no hi ets per poder ser aquí", ha conclòs.