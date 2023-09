Foto: Europa Press

La convocatòria que va donar la seleccionadora estatal espanyola absoluta, Montse Tomé, incloent-hi diverses futbolistes que havien expressat el seu desig de no ser trucades fins que es donessin canvis a la Federació Espanyola de Futbol (RFEF) és l'últim capítol d'un serial llarg i que segueix escrivint capítols.

Moltes han acabat quedant-se en la concentració que Espanya ha organitzat a València, encara que aquest mateix 20 de setembre s'ha conegut que tant Mapi León com Patri Guijarro han deixat l'equip amb el compromís que no seran sancionades.

Moltes altres, però, seguiran en la disciplina de l'equip... encara que el malestar de moltes és evident, ja que ho han fet públic en xarxes via comunicats.

"A dia d'avui, tal com hem transmès a la RFEF els canvis que s'han produït no són suficients perquè les jugadores se sentin en un lloc segur, on es respecti les dones, s'aposti pel futbol femení i on puguem donar el nostre màxim rendiment", deien al text que van compartir figures com Alexia Putellas .

Els canvis que demanen són profunds; les jugadores exigeixen modificacions i que es reestructuri a fons l'organigrama de futbol femení, del gabinet de la presidència i de la secretaria general, la dimissió del president de la RFEF i també la reestructuració de l'àrea de comunicació i màrqueting i reestructuració de la direcció de integritat.

De fet, diversos mitjans apunten que, per exemple, a València ja no hi ha part de l'equip de comunicació de la RFEF.

CAMPS, RIVERA I LUQUE

Els noms propis a què s'assenyala són diversos; Andreu Camps, secretari de la RFEF i home molt proper a Luis Rubiales , seria una altra figura la continuïtat de la qual està a l'aire, ja que les jugadores entenen que s'ha d'apartar per la proximitat al ja expresident.

Altres veus ho assenyalen com a algú responsable de frenar el creixement del futbol femení, de manera que la seva figura està altament qüestionada pels pesos pesants de l'equip.

Igualment, el director de màrqueting de la federació, Rubén Rivera, és un altre dels que estarien assenyalats i es voldria fora de la RFEF. El tercer nom que també estaria assenyalat és Albert Luque, director de la selecció masculina de futbol.

Els motius, en tots dos casos, és que haurien viatjat a Eivissa, quan les jugadores estaven celebrant el triomf al Mundial a Eivissa per pressionar Jenni Hermoso.

El quart dels assenyalats és Miguel García Caba, director d'Integritat de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF), i que va escriure l'informe sobre el comportament Rubiales a la llotja. "No va existir conducta que convidi a concloure que es va forçar, violentar o va agredir", assegurava al text, cosa que va indignar les futbolistes.