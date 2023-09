Camps, en una intervenció quan ocupava el càrrec de secretari general. Foto: Europa Press

La Federació Espanyola de Futbol (RFEF) va anunciar, a última hora del passat dimecres 20 de setembre, que " prescindeix dels serveis del secretari general, Andreu Camps", poc després de mostrar el seu suport a les internacionals i avançar que duria a terme" els canvis previstos".

"La Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) ha prescindit avui dels serveis del secretari general, Andreu Camps. A partir d'aquest moment, i en aquest temps de transició fins a la finalització del procés electoral, les seves funcions seran assumides per la directora del Gabinet de la Presidència, Elvira Andrés, en l'àmbit representatiu com a secretària dels òrgans de govern i representació de la Federació”, explica la nota publicada.

La sortida de Camps era una de les principals demandes de les futbolistes.

D'altra banda, les funcions executives les assumirà Alfredo Olivares, director actual de Competicions, afegeix la RFEF, que apunta que la decisió va ser presa d'acord amb l'article 39.2 dels Estatuts de la Federació.

La RFEF va fer un pas més en la seva intenció de fer "canvis" després de la dimissió de l'expresident Luis Rubiales i la delicada situació al voltant d'unes campiones del món que exigeixen mesures per tornar a la selecció femenina. "La RFEF és conscient de l'absoluta necessitat d'iniciar una nova etapa i tancar la crisi institucional oberta després de la victòria al Mundial de la Selecció", va afirmar abans en una altra nota.

"La Federació vol mostrar el seu suport a totes les internacionals que estan passant per aquestes circumstàncies indesitjades; i reitera les disculpes pel que ha passat després de la victòria al Mundial a cadascuna d'elles i, en particular, Jenni Hermoso, immersa en una situació que ella no ha generat. Les recolzarem sempre", va afegir.

L'ens federatiu ha considerat "important assenyalar" que, després dels esdeveniments "de les darreres hores", no ha tingut la "intenció en cap moment d'aportar més soroll i pressió a les jugadores", lamentant "profundament que així s'hagi considerat per la forma triada per a la convocatòria per als propers partits".