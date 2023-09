Foto: RFEF

El president del Consell Superior d'Esports (CSD), Víctor Francos , ha confirmat que les eleccions de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) se celebraran el primer trimestre del 2024 , alhora que va desitjar que els canvis als quals es va comprometre l'entitat donin "per iniciat el camí per tancar definitivament la crisi".

"Ho va sol·licitar així la RFEF i el CSD ho autoritzarà", va afirmar contundent Francos a la pregunta de si les eleccions a l'entitat federativa es duran a terme el primer trimestre del 2024 als mitjans de comunicació després de l'acte de retirada de la haltera Lydia Valentín a la seu del Comitè Olímpic Espanyol (COE).

El secretari d'Estat per a l'Esport va valorar els primers canvis empresos per la RFEF després de la reunió entre el CSD, la Federació i les jugadores, entre ells la destitució d'Andreu Camps com a secretari general. "Els compromisos cal complir-los. Van exigir i van sol·licitar els moviments que havien demanat en el seu comunicat i si han començat a complir els primers canvis, entenc que seguiran complint el que es van comprometre amb les jugadores", va dir.

"Conec els detalls i les exigències de la reunions en què jo estava. Però les exigències eren els canvis en departaments que elles van posar al comunicat de divendres, sense noms. En les reunions en què va estar el Govern, elles van dir que la RFEF sabia els noms, i aquesta es va comprometre a fer-los. Jo no sé els noms, és un tema aliè al Govern, però no és aliè que si hi ha un compromís de reestructuració, s'ha de produir, estarem atents", va afegir sobre decisions futures.