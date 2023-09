Putellas, a la roda de premsa del 21 de setembre. Foto: Europa Press

Alexia Putellas ha explicat que han demanat "tolerància zero" dins de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) amb els que "hagin amagat o aplaudit" un abús, com el que va patir Jenni Hermoso o la "discriminació sistemàtica" que venen denunciant.

"Nosaltres venim reclamant que se'ns escoltés durant força temps perquè estàvem detectant, sabíem durant dècades, una discriminació sistemàtica amb el femení. Vam haver de lluitar molt per ser escoltades. Això comporta un desgast que no volem tenir, el que ens preocupa és guanyar dins del camp, que la gent s?emocioni i celebri victòries", va afirmar.

La doble Pilota d'Or va fer de portaveu de la selecció, amb Irene Paredes, a la roda de premsa prèvia al duel contra Suècia a la Lliga de Nacions, enmig d'un conflicte que va tenir un punt d'inflexió dimarts a la reunió amb el Consell Superior dEsports (CSD) fins a les cinc de la matinada. Putellas ha apuntat que el suport de l'Assemblea de la RFEF a Luis Rubiales, ja expresident de la Federació, després de la seva actuació i el seu petó a Jenni Hermoso en la celebració del Mundial va ser la "gota que va fer vessar el got".

"A la final van succeir uns fets inadmissibles, amb la gota que va fer vessar el got amb la posterior Assemblea. Aquí vam dir que això no podia passar, que no volíem continuar per aquest camí. Havíem de dir tolerància zero per la nostra companya (Jenni), per nosaltres i per si això torna a succeir", va afirmar.

"Després van anar passant una sèrie de fets que explicarem quan tinguem més temps. També cal tenir clar que hi ha un procés judicial obert i que hi ha una víctima, que és Jenni, que és l'única que no ha provocat res del que ha passat i que les seves companyes estarem al seu costat", va relatar.

"La reunió de l'altre dia és un punt que pot ser un abans i un després. Confio que els acords faran que el nostre esport i crec que l'esport femení, i en conseqüència la societat, sigui molt millor. No hem demanat mai ni posar ni treure l'entrenador. El que hem fet és traslladar inquietuds o conceptes en què el vestidor no acabava de sentir-se còmode. Sempre entenent que la nostra feina no és aquesta", va explicar davant el nomenament de Montse Tomé com a seleccionadora després de Jorge Vilda.

Putellas va insistir que no treuen ni nomenen càrrecs, però sí que van exigir "tolerància zero" davant un "abús". "És la jerarquia que hi ha d'haver. Nosaltres sempre anem de cara. Estem lluitant per un futbol transparent. És igual que abans, amb la diferència que el seleccionador era el director esportiu amb què havíem d'anar a la persona que estava a dalt" , va dir.

"No posem ni traiem res, simplement denunciem i demanem que a la Federació de tots els espanyols hi hagi tolerància zero davant persones que hagin amagat, aplaudit o incitat un abús. Qui tria els canvis i investiga és la Federació", ha afegit