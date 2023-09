Futbol Club Barcelona / @EP

El FC Barcelona estrena aquest dimarts a l' Estadi Mallorca Son Moix ( 21.30 hores/DAZN ) la seva condició de líder de LaLiga EA Sports, que espera defensar en aquesta setena jornada de competició sense el lesionat Frenkie de Jong i davant un RCD Mallorca que necessita generar dificultats si no es vol veure abocat a la zona de descens.

Els homes de Xavi Hernández afronten la primera jornada intersetmanal del curs després d'un gran cap de setmana, segons paraules del seu tècnic, per la consecució del liderat després de la victòria in extremis davant el RC Celta (3-2) i la derrota del Reial Madrid al derbi del Cívitas Metropolità (3-1). A això hi van sumar, a més, la renovació del preparador català.

El cinquè triomf consecutiu va mesurar la capacitat de reacció i el tremp dels blaugranes, que perdien per 0-2 al minut 80; un doblet de Robert Lewandowski (min.81 i 85), ara 'Pichichi' de la competició empatat a cinc gols amb Jude Bellingham i Álvaro Morata, i el mateix gol de Joao Cancelo al 89 van permetre al quadro català remuntar i assaltar el liderat.

Amb 16 punts, els mateixos que l'incombustible Girona, compten amb un d'avantatge sobre el conjunt blanc (15) i tres sobre l'Athletic Club, l'altre dels tres equips que encara no han clavat el genoll des de començament de campanya de lliga. . Només el debut a Getafe (0-0) ha privat els blaugranes del ple.

La nota negativa de la victòria davant els gallecs la va posar la lesió de Frenkie de Jong, que es va danyar el turmell i no podrà entrar als plans de Xavi en els propers partits; el neerlandès s'uneix a Pedri González a la infermeria.

Previsiblement, Gavi , assistent de Cancelo al gol de la victòria després de sortir des de la banqueta, ocuparà el lloc a l'onze de l'holandès al centre del camp, amb Oriol Romeu i Ilkay Gündogan, mentre que enrere es preveuen canvis davant la marató de partits que l'espera a l'equip les properes setmanes.

Ronald Araujo podria entrar al mig de la defensa, amb Alejandro Balde tornant al lateral esquerre, mentre que Jules Koundé i Cancelo mantindrien el seu lloc d'inici. Un altre Joao, Félix, que va proporcionar una assistència de luxe a Lewandowski al primer gol, seguirà sent l'aposta a dalt amb el polonès i Ferran Torres.

Al davant, el Mallorca (5), setzè classificat de la categoria amb només un punt de renda sobre els llocs de perill, necessita deixar enrere la gran derrota de dissabte a Girona (5-3) i signar el seu primer triomf de la temporada a casa .

Els de Javier Aguirre ja saben què és guanyar aquest curs, fa poc més d'una setmana a Vigo (0-1), però al seu estadi només han sumat fins ara un dels sis punts que s'han posat en joc. Per més inri, no vencen el conjunt culer des de fa més de 14 anys, arrossegant una terrible ratxa davant seu d'11 derrotes seguides.

Els vermellons estan notant l'absència del central Antonio Raíllo, operat del turmell i baixa fins al desembre, i hi han unit la lesió de Toni Lato. El 'Vasco' ja va avisar que hi hauria rotacions, que podrien tornar Cyle Larin a la línia atacant amb Vedat Muriqi.