Mallorca celebrant un gol / @EP

El FC Barcelona va posar en risc el seu liderat recentment a LaLiga EA Sports 2023-2024 després de no passar aquest dimarts de l'empat (2-2) en la seva visita a un combatiu i aguerrit RCD Mallorca , que va saber treure partit als errors blaugranes ja la seva disciplina defensiva per esgarrapar un valuós punt.

El conjunt català va demostrar que és lluny del nivell defensiu que va resultar clau l'any passat. No va concedir gaire en els primers 45 minuts, però els dos errors, a l'inici i al final, el van obligar una vegada més a patir lluny de l' Estadi Olímpic Lluís Companys ia buscar una nova remuntada que aquesta vegada no va arribar. L'equip de Xavi Hernández va gaudir de bones ocasions per haver tingut un resultat millor que aquest empat que obre la porta al Girona i al Reial Madrid per prendre-li el liderat que havia aconseguit dissabte passat.

Un inusual error a la sortida de pilota de Marc-André ter Stegen, amb Oriol Romeu tampoc ben col·locat, va permetre al Mallorca posar el partit com més li agradava molt aviat. Muriqi no va perdonar i va posar per davant els locals, que des d'aleshores es van esforçar més a defensar un botí tan preuat davant un rival al qual li costava arrencar malgrat que a poc a poc anava dominant.

Tot i això, les ocasions eren amb comptagotes. Sense la presència de Robert Lewandowski, substituït per Ferran Torres com a '9', el millor arribava gairebé sempre pels costats, amb Raphinha i Joao Felix intentant-ho una vegada i una altra davant Pablo Maffeo i Giovanni González. L'ex del València va tenir la millor oportunitat a un bon centre de l'extrem brasiler on no va arribar per poc.

Els de Javier Aguirre tampoc portaven gaire perill malgrat la brega habitual de Muriqi, un maldecap per a Ronald Araújo i Íñigo Martínez, en el seu debut com a titular, i el seu joc més directe. El Barça es va anar assentant i va signar un tram final de primer temps demolidor, però, contra tot pronòstic, desfavorable al marcador. Rajkovic va aturar un mà a mà a Ferran Torres abans de veure com el potent xut de Raphinha li era impossible d'aturar.

L'1-1 va impulsar els de Xavi Hernández que van poder remuntar amb ocasions de Raphinha, que va enviar una clara per sobre del travesser, i Joao Felix, que va topar amb la resposta sensacional del porter 'vermelló'. I quan ningú ho esperava, a l'afegit, Muriqi va perllongar de cap una pilota i Abdón Prats es va colar davant els dos centrals per tornar l'avantatge i l'esperança als seus.

Després del descans, el panorama no va variar gaire i el matx gairebé sempre va tenir la mateixa direcció. Joao Felix va topar amb el pal en el seu intent de fer l'empat i Xavi, que no havia fet canvis d'inici, no va trigar a fer més artilleria amb Lewandowski i el jove Lamine Yamal. L'extrem va ficar el mitjà en la seva primera arrencada, que va acabar en penal assenyalat per Muñiz Ruiz, anul·lat després de la consulta al monitor.

Els canvis van fer efecte i el conjunt mallorquinista es va anar fent cada vegada més enrere. El domini del campió va tenir premi en forma d'empat després d'una bonica jugada col·lectiva entre Yamal, Raphinha i Lewandowski des del costat dret que va culminar el jugador del planter Fermín Sánchez. Quedava un quart d'hora més l'afegit per signar una nova remuntada, però el Mallorca no només es va defensar bé sinó que a més a més va tenir les dues millors per haver-se endut els tres punts a les botes d'un desencertat Cyle Larin.