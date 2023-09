Selecció Espanyola / @EP

La selecció espanyola va aconseguir el seu segon triomf al seu grup de la Lliga de Nacions Femenina després de golejar 5-0 aquest dimarts Suïssa , en un duel plàcid per a la campiona del món, que a més va aconseguir enganxar l'afició, que va signar un nou rècord d'assistència en un partit de la 'Roja' amb els 14.194 espectadors que van anar a l' Estadi Nuevo Arcángel de Córdoba.

Espanya estrenava la seva estrella davant la seva afició, a qui va premiar amb una golejada, certificació de la seva superioritat davant un rival que ja havia derrotat amb facilitat en el seu camí cap a aixecar el trofeu de campiones del món, també protagonista en ser portat als prolegòmens del xoc per Irene Paredes i Alexia Putellas. No va ser un matx tan brillant com el de divendres passat davant Suècia, però prou sòlid per treure el triomf sense problemes i tancar de la millor manera possible una setmana que va arrencar marcada per l'extraesportiu.

Montse Tomé va fer dues novetats respecte a la victòria davant Suècia, totes dues al costat dret, amb les entrades d'Oihane Hernández i Eva Navarro per Ona Batlle i Athenea del Castillo. Espanya, com estava previst, va arrencar dominadora, recolzada per un Nou Arcàngel que no va parar d'animar la campiona del món, menys fina del que és habitual. Suïssa, malgrat la seva teòrica inferioritat, va intentar no perdre la cara al partit. Es va refugiar a prop de la seva àrea i va intentar desconnectar la 'sala de màquines' de les locals, on Alexia Putellas, aquesta vegada capitana, era la que més brillava. Les visitants van donar el primer avís en un córner rematat de cap per Maritz, mentre que Lucía García i Eva Navarro van donar la rèplica de les espanyoles.

Però l'intent de no rifar la pilota i de jugar-la tan bé com sigui possible en tot moment li va jugar una mala passada a l'equip d'Inka Grings. La portera Herzog es va enredar a la seva àrea davant de Mariona Caldentey i finalment va ser Lucía García la que va empènyer a la xarxa l'1-0 al quart d'hora de matx.

L'avantatge no va acabar de desfermar la campiona del món, una cosa erràtica en el seu maneig de la pilota i que li va costar generar molt bones ocasions. Enrere, va mantenir la disciplina malgrat els intents de les suïsses, que no van deixar d'intentar-ho, però que només van provar els guants de Cata Coll en un fluix tret de Sow.

Una altra pèrdua a prop de la seva àrea gairebé li va costar el 2-0 a les visitants, amb Mariona Caldentey sense definir de la millor manera possible, i va ser a l'afegit quan Espanya va encarrilar el triomf amb una aparició d' Aitana Bonmatí des de la segona línia per rematar un bon centre d'Olga Carmona, i amb certa ajuda de nou d'Herzog.

ESPANYA GOLEA SENSE APRETAR

La segona part va tenir menys ritme, sobretot perquè es va acabar de trencar massa aviat a favor de l'equip de Montse Tomé, que va fer al camp d'inici Athenea del Castillo i una '9' pura com Inma Gabarro. L'inici va ser prometedor per a la campiona del món que va fer el tercer molt aviat, un altre cop d'Aitana Bonmatí, amb un xut ajustat amb l'esquerra i just després que Valotto donés un ensurt davant de Cata Coll.

Aquest gol ja va fer més mal a les visitants i va anar relaxant molt més el combinat nacional, que va anar començant a economitzar les energies després d'una setmana de molt desgast en l'aspecte anímic i físic, encara que no el va aprofitar el rival per intentar ficar-se en el partit, demostrant que la seva 'pegada' segueix sent la seva assignatura pendent.

A més, Herzog no tenia la seva millor nit i fallava a tallar una altra pilota, massa avantatge per a Inma Gabarro, una jugadora poc donada a perdonar 'regals' dins de l'àrea i que va firmar el 4-0 per liquidar el duel. Tast Coll també va voler ser protagonista i va mostrar les seves qualitats per aturar la millor ocasió suïssa a les botes de Pilgrim. A poc a poc, amb Espanya molt superior, el partit va anar 'morint', encara que va quedar temps per al gran gol de Maite Oroz per tancar una nova 'maneta' a Suïssa.