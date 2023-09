Simulador d'un veler AC40, embarcacions que es faran servir a la Puig Women's i la Youth America's Cup de Barcelona 2024 / AMERICA'S CUP

Els equips de la Youth America's Cup i de la Puig Women's America's Cup ja tenen a la seva disposició, i alguns ja l'han estrenat, el simulador de vela AC40 --embarcacions amb què competiran a Barcelona-- per entrenar-se per a les regates del proper any, en el marc de la 37a America's Cup Barcelona 2024.

El paquet del simulador de vela AC40 desenvolupat per Emirates Team New Zealand , embarcació defensora a Barcelona de la Copa Amèrica i organitzadors de la mateixa, ja està a disposició dels equips de la Youth i la Puig Women's America's Cup, així com dels futurs propietaris dels AC40 i dels clubs nàutics.

El simulador incorpora rodes de timó, dispositius de control i pantalles d'instrumentació que reprodueixen amb precisió els dels monotips de foils (alerons) AC40, oferint una plataforma d'entrenament única perquè els equips perfeccionin les seves habilitats de navegació als AC40 abans de sortir a laigua.

Actualment s'ofereixen dues opcions: una amb tauler de comandaments i rodes, perquè els equips la muntin als seus propis taulers o maquetes de cabina, o la versió completa, amb un parell complet de rèpliques de la cabina de l'AC40 construïdes per McConaghy Boats, que incorporen seients, taulers de comandaments i rodes de timó.

El simulador també ofereix als regatistes que mai no han pujat a bord d'un vaixell amb foils l'oportunitat de desenvolupar les seves habilitats abans de salpar per primera vegada, tal com ja estan fent els equips de la Youth i la Puig Women's America's Cup per posar-se en mode regat.

El timoner de l'Emirates Team New Zealand, Nathan Outteridge, veu enormes beneficis per a qualsevol que estigui pensant a entrar a l' elit de la vela . "El simulador és una eina vital per al nostre programa general i ha estat clau perquè tothom es posi al dia i es familiaritzi amb la configuració de l'AC40. És molt realista amb el recorregut sobrevent/sotavent per defecte, així com amb les tàctiques prèvies a la sortida", va aportar.

Tots els controls de trimat d'espelmes i apèndixs del vaixell AC40 es proporcionen a través dels dispositius d'entrada originals de l'AC40, inclosos els volants compostos, els panells de botons i els joysticks. La instrumentació se subministra a través de sis pantalles de comandament, com les desplegades als vaixells AC40.

A més, un motor de transmissió directa connectat a les dues rodes proporciona la informació de càrrega de la direcció, modelada pel motor de física Gomboc. Igual que l'AC40, el simulador està configurat per a una tripulació de quatre regatistes: dos timonels i dos trimmers.

"El temps al simulador està correlacionat amb l'èxit a l'aigua. El simulador de l'AC40 és el trampolí vital i la via d'accés a l'America's Cup per als aspirants de la Youth i la Puig Women's America's Cup, i fins i tot els equips de l'America's Cup l'utilitzen àmpliament en els entrenaments per a les regates preliminars a bord dels AC40", assegura l'organització de l'America's Cup.