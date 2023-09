Girona celebrant el gol d'Eric García / @EP

El Girona es va col·locar líder de LaLiga EA Sports després de la setena jornada en superar (1-2) el Vila-real aquest dimecres, una altra exhibició de l'equip de Míchel amb remuntada a La Cerámica.

L'equip gironí, acabat de pujar a la màxima categoria, segueix amb la seva arrencada de revelació per enviar en solitari a la taula, després de l'empat del Barça dimarts a Mallorca. Tot i el triomf del Reial Madrid sobre la UD Las Palmas, el Girona és líder amb 19 punts, pels 18 dels blancs i 17 dels blaugranes.

Els de Míchel segueixen sense sostre i, a casa d'un 'Submarí' necessitat d'alegries, van ser capaços de remuntar i dominar a la segona part. Els locals, amb un Pacheta que no aconsegueix assentar les seves idees a l'equip groc, van convertir de penal a l'inici de la segona meitat per mitjà de Parejo , després d'arribar millor al descans en una primera part oberta i ocasions per a tots dos.

Com diumenge passat, i com a reflex de l'arribada de Pacheta , al Vila-real li va durar poc l'alegria, cada cop més lluny dels llocs europeus. Al 56', després d'un gran centre de Savio, Artem Dovbyk va fer l'1-1 i, al 61', Eric García va posar l'1-2 també de cap.

La sagnia als centres laterals va poder costar-li la golejada a l'equip local, amb Stuani a l'aguait, però finalment va acabar amb un 1-2 que serveix als de Míchel per fer història i col·locar-se per primera vegada com a líders en solitari.