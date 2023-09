Joan Laporta / @EP

El FC Barcelona ha tancat l'exercici econòmic de la temporada 2022/23 amb un benefici net de 304 milions d'euros, superior al pressupostat i aprovat a Assemblea, ia més ha millorat les xifres previstes a “totes les línies de negoci”. Aquesta notícia va arribar just després de les novetats al 'cas Negreira', on es va imputar el Barça per suborn per un possible suborn.

"La Junta Directiva del FC Barcelona informa que el Club ha tancat l'exercici 2022/23 amb un benefici net de 304 milions d'euros després d'impostos, resultat superior a l'aprovat al pressupost de la temporada passada", va anunciar el club en un comunicat .

Durant la temporada 2022/23, el FC Barcelona va aconseguir uns ingressos d'explotació de 1.259 milions d'euros amb una despesa d'explotació de 1.165 milions d'euros, en una temporada que l'entitat assegura que passarà a la història per les xifres de rècord a nivell operatiu a l'àmbit comercial i d'explotació de les instal·lacions.

L' àrea de Patrocinis ha arribat pràcticament a la xifra de 200 milions d'euros i les vendes de marxandatge a les Barça Stores han suposat 100 milions d'euros en vendes, un rècord absolut en aquesta línia de negoci. Mentre que el global de les instal·lacions del club ha tancat el curs 2022/23 al 30 de juny amb uns ingressos totals de 229 milions d'euros, xifra un 14% superior a la pressupostada i un 8% més del registrat durant la temporada 2018 /19, última abans de la COVID-19.

A nivell de patrocinis, el passat exercici va deixar una xifra rècord de 97,6 milions gràcies a la incorporació de 20 nous patrocinadors, entre els quals destaca Spotify, Bimbo, Whitebit o la renovació amb ScotiaBank i Stanley entre d'altres. "Especialment rellevants han estat els 7,8 milions generats pel futbol femení que han augmentat un 95% els ingressos de la secció en relació amb la temporada 2021/22", va destacar el club.

Pel que fa al pressupost de la temporada 2023/24, el club projecta uns ingressos de 859 milions dʻeuros i un benefici dʻ11 milions dʻeuros abans dʻimpostos, emmarcat dins del Pla de Viabilitat aprovat per la Junta Directiva. "La Junta Directiva mostra el seu convenciment en finalitzar aquest exercici amb números verds malgrat la reducció d'ingressos ordinaris derivats de la reducció d'abonaments de temporada i venda d'entrades regulars com a conseqüència del trasllat a l'Estadi Olímpic Lluís Companys", va valorar l'entitat .

L'ECONOMIA DEL BARÇA... VA REALMENT A MILLOR?

Tot i que les xifres apunten a una millora general de l'economia blaugrana, el problema rau en el dèficit operatiu. En acabar el darrer exercici, el club va acumular 1.165 milions d'euros en despeses operatives, superant en 100 milions d'euros el pressupost establert. Segons Vozpópuli, aquest augment es deu majoritàriament a la liquidació extraordinària de contractes esportius durant la temporada passada.

Aquest ha estat el punt negatiu en unes finances que el Barcelona ha destacat a causa del benefici net després d'impostos i ha arribat als 304 milions d'euros. Aquesta xifra es deu principalment a dos grans moviments de l?estiu passat: la comptabilització d?una plusvàlua de 400 milions per la cessió del 15% dels drets televisius del Barcelona a LaLiga durant 25 anys a Sixth Street (per 315 milions en efectiu), i 200 milions més en ingressos financers per la venda del 49% de Barça Studios a Jaume Roures i Socios.com. És important assenyalar que el club rebrà la majoria dels fons de Barça Studios en diversos anys, amb un pagament pendent que el fons alemany Libero ha d'afrontar abans del proper 10 d'octubre.

Sense l?ajuda d?aquestes grans inversions, el Barcelona hauria enfrontat enormes pèrdues, una situació que esperen evitar en l?exercici financer actual.

Per aconseguir això, l'entrada de Barça Studios/Media al Nasdaq en associació amb Key Capital Partners, segons el que va projectar la Spac juntament amb Mountain & Co, seria de vital importància. Això permetria al club accedir a possibles plusvàlues de fins a 400 milions de dòlars , cosa que podria cobrir el dèficit mentre l'equip té temps per implementar retallades de despeses. Sense aquestes inversions, es requeririen retallades superiors als 300 milions per equilibrar les finances d'acord amb els números pressupostats.

Aquest enfocament es produeix mentre l'objectiu del club és mantenir els seus ingressos ordinaris al voltant de 859 milions d'euros per a aquesta temporada , amb l'ambició de superar la marca dels 1.000 milions d'euros al pressupost ja per a la temporada 2026/2027.