Pau García

El patinador espanyol Pau García s'ha proclamat campió del món per tercer any consecutiu al Mundial d'Ibagué (Colòmbia). D'aquesta manera, Pau s'ha alçat com un dels millors patinadors de la història aconseguint una fita a l'abast d'uns quants elegits.

El tricampió ha dominat tant el programa curt com el programa llarg aconseguint un total de 271.51 punts, superant per força distància Kilian Gomis, que ha estat subcampió, penjant-se la plata en el seu primer mundial. Per la seva banda, el darrer representant espanyol, Héctor Díez, ha finalitzat al cinquè lloc.

En categoria sènior femenina, Carla Escrich ha aconseguit el millor resultat històric i s'ha proclamat subcampiona del món a només 0,32 de la medalla d'or aconseguida per la italiana Rebecca Tarlazzi. La patinadora espanyola, actual campiona dEuropa, ha realitzat una competició espectacular, amb un programa llarg excel·lent. Per la seva banda, Claudia Aguado ha remuntat des de la setena plaça per acabar quarta del món.

La selecció espanyola de patinatge artístic ja ha aconseguit dos ors i sis plates al medaller a falta dels Quartets i els Grups-Show.