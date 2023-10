Alexia Putellas i Irene Paredes / @EP

Les jugadores de la Selecció espanyola de futbol Alexia Putellas, Irene Paredes i Missa Rodríguez han ratificat aquest dilluns a l'Audiència Nacional que van existir pressions després del petó que l'expresident de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) Luis Rubiales va clavar a la jugadora Jennifer Bell en el lliurament de trofeus del Mundial a Sidney (Austràlia).

Fonts fiscals han informat que les futbolistes han confirmat davant el titular del Jutjat Central d'Instrucció Número 1, Francisco de Jorge, els fets que figuren a la querella, que atribueix a Rubiales la comissió dels presumptes delictes d'agressió sexual i coaccions. També han donat suport a la versió donada per Hermoso en la seva declaració davant la Fiscalia del 5 de setembre passat quan es va presentar a la seu de la Fiscalia General de l'Estat per presentar la "denúncia expressa".

A l'interrogatori a les jugadores, que s'ha estès al llarg de tot el matí, haurien estat preguntades per diversos episodis clau que van passar després que es coronessin com a campiones del món . El primer seria el que va passar a l'autobús de la selecció després de la victòria, quan encara celebraven i quan a Hermoso se li ensenya suposadament un comunicat per ser difós per la Federació. Després d'aquesta primera fita, a l'interrogatori a les jugadores se'ls ha preguntat també per les suposades pressions patides per Hermoso a l'avió de tornada a Espanya ia les vacances que la RFEF va pagar a les jugadores a Eivissa per aconseguir el Mundial i al que sí que hi van ser Missa Rodríguez i Alexia Putellas a més de Hermoso.

Les fonts consultades per Europa Press indiquen a més que han estat preguntades pel paper que va jugar en aquestes presumptes coaccions l'exseleccionador Jorge Vilda , que també consta com a investigat a la causa. Han confirmat aquestes pressions de Vilda però com a testimonis de referència, és a dir, que no van tenir coneixement directe d'aquest fet sinó a través d'una altra persona.

Sobre si les jugadores han pogut donar més noms que poguessin haver participat en aquestes coaccions a Hermoso perquè digués que el petó va ser consentit, les fonts assenyalen que han sortit més persones però no rellevants per dir que van tenir un paper transcendent que portés a pensar que van participar-hi.

DES DE MADRID I BARCELONA



Rodríguez ha entrat a les 09.45 hores a la seu de l' Audiència Nacional , mentre que Putellas y Paredes han arribat passades les 10.00 hores a la Ciutat de la Justícia de Barcelona, per declarar per videoconferència davant del magistrat.

A la sortida de la seu judicial, Putellas i Paredes han estat preguntades pels mitjans de comunicació pels detalls de la seva declaració davant de l'instructor, però han rebutjat fer declaracions. "No podem", ha assegurat Putellas.

Cal recordar que l'instructor prendrà declaració com a investigats el proper 10 d'octubre a l'exseleccionador de la Selecció Femenina Jorge Vilda i al director de Màrqueting de la RFEF, Rubén Rivera. El dia 16 del mateix mes serà el torn del director de la Selecció masculina, Albert Luque, també com a investigat.

Més endavant, el 20 d'octubre, escoltarà com a testimonis el seleccionador masculí Luis de la Fuente, el director de Comunicació de la RFEF, Pablo García Cuervo, i el subdirector de Comunicació, Enrique Yunta.

Finalment, el jutge ha citat el dia 27 el psicòleg de la selecció femenina, Javier López Vallejo, l'exdirector de gabinet de Luis Rubiales, José María Timón, i el responsable de compliance de la selecció, Javier Pujol.

Queda per determinar quan es produirà la declaració de la jugadora de l'absoluta Jenni Hermoso , que participa en aquests moments a la Primera Divisió Femenil de Mèxic defensant els colors del Pachuca. Fonts jurídiques assenyalen que el magistrat ha sol·licitat expressament que la seva declaració sigui presencial , per la qual cosa previsiblement s'haurà d'aprofitar algun viatge que faci a Espanya o esperar que finalitzi la competició.

De moment, el jutge ha acordat que Rubiales no pugui comunicar-se amb la jugadora durant la instrucció de la causa oberta, prohibint-li a més acostar-s'hi a menys de 200 metres.

En la seva declaració davant el jutge, l'expresident de la RFEF va negar rotundament coaccions cap a la jugadora de l'absoluta i el seu entorn, així com que hi hagués falta de consentiment al petó a la boca que li va clavar. L'expresident de la Federació va contestar les preguntes de totes les parts durant els prop de 45 minuts que va durar la seva declaració com a investigat.