Núria Marquès (Castellví de Rosanes, 1999) és una de les esportistes més destacades a la natació adaptada a nivell mundial. La seva vida i la seva carrera són un testimoni de perseverança i superació. Tot i haver enfrontat l'amputació d'una cama a causa d'una discapacitat congènita, Marquès no es va deixar vèncer per les adversitats . En canvi, va trobar la seva passió a la natació adaptada i va demostrar que amb esforç i determinació, tot és possible.

El seu cas és una de les grans irrupcions de l'esport paralímpic espanyol, ja que en les seves dues primeres participacions als Jocs Paralímpics ja acumula quatre medalles, una d'or, dues de plata i una de bronze, als escassos 24 anys . Especialment remarcable resulta la seva carta de presentació als Jocs de Rio, quan amb prou feines tenia 17 anys. La famosa ciutat costanera del Brasil va veure com Marquès va gravar el seu nom a la història del moviment paralímpic espanyol, ja que la del Baix Llobregat es va endur un or i una plata. A més, acumula 12 medalles a campionats mundials i 20 a campionats europeus.

Quan vas començar a nedar?

Vaig començar de ben petita al Club Natació Martorell , que és molt a prop de casa meva, perquè els meus pares van decidir portar-me per recomanació dels metges, com fan a tots els nens petits bàsicament. La veritat és que em vaig enganxar molt. Vaig aconseguir fer un grup molt bonic d'entrenament als cursets. Ho passava molt bé anant a nedar. Sentia que era un mitjà molt còmode per a mi i en què em podia moure amb molta llibertat. Això va ajudar que segueixi dins de l'aigua fins avui.

Què vol dir per tu nedar?



Per mi nedar significa moltes coses, al final és part de la meva vida. He nascut i crescut amb ella. La natació i l'aigua és un mitjà com si fos la terra per a mi. Em moc gairebé millor per l'aigua que per la terra. A l'estiu oa l'hivern sempre els comento als meus pares, que sempre acabo en un lloc on hi ha aigua. És un mitjà que m'atreu, que m'enganxa i que em dóna molta llibertat de moviment per a qualsevol cosa. Em sento còmoda i em sento lliure. Em sap greu que puc ser jo, que tinc els meus pensaments i que em pot evadir una mica de tota la meva rutina diària, del que serien els estudis o de qualsevol altra situació. És com un mitjà que em relaxa també. A banda em porta a la part contrària, que és la competició i els entrenaments, que em fa esforçar-me cada dia i tenir-ne una constància. És un mitjà que m'ha fet créixer molt.

Vas néixer amb una malformació al fèmur de la cama esquerra. Tot i això, vas començar a fer natació per recomanació mèdica o perquè els teus pares et van apuntar com a qualsevol altre nen perquè faci un esport?

Va ser un mixt. Jo vaig néixer amb una malformació al fèmur. En portar-me a l'hospital, el metge, crec que al final per recomanació a tots els nens els diuen que aprenguin a nedar. Va ser una mica per això, els meus pares em van portar a l'aigua des de ben petita ia partir d'aquí, a mi la veritat és que em va encantar. El meu germà també el van portar de ben petit a la piscina i encara hi és. Ell fa waterpolo. Pràcticament, som una mica una família de peixets.

Com recordes els inicis a la natació?

Vaig començar de ben petita. Vaig començar amb cursets i aquí sí que vaig començar amb nedadors sense discapacitat, amb nedadors de convencional. A poc a poc, vaig veure que el meu nivell era pràcticament igual que el dels altres perquè justament havia començat de ben petita. La meva adaptació a això va ser zero perquè al final vaig llençar com tothom. Quan vaig arribar més o menys a l'edat de poder competir que eren com uns set o vuit anys, quan va ser la meva darrera operació, em vaig plantejar si em ficava a competir o directament no i continuar entrenant i nedant. La veritat és que a mi em feia pànic competir. Em feia molta por, no sé encara per què, però em feia molt de respecte. La veritat és que també tenia un grup molt guai d'entrenament i de companys que em recolzaven un munt. Tenia un entrenador també en aquell moment, Ricardo Blanco, que me'n recordo moltíssim perquè va ser el meu primer entrenador. Ell tampoc tenia ni idea del que era la natació adaptada en si i tots dos vam descobrir junts tot aquest món.