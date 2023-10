El Stadio Diego Armant Maradona. Foto: Wikipedia

Segon test de nivell de la temporada 2023-24. El Reial Madrid visita, aquest dimarts 3 d'octubre, a les 9 de la nit, l' Stadio Diego Armando Maradona de Nàpols per jugar contra l'SSC Napoli, el rival que, a priori, hauria de plantejar més problemes de cara a aconseguir la primera plaça del grup.

Blancs i partenopeus van aconseguir guanyar a la primera jornada, de manera que si algun dels dos conjunts aconsegueixen el triomf aquesta nit farien un pas important per classificar-se per a vuitens de final com els millors del grup C de la Champions League.

"La competència al medi és molt alta, he de prendre decisions que són molt difícils", va assegurar el tècnic madridista, Carlo Ancelotti, a la roda de premsa prèvia al matx, dilluns passat 2 d'octubre.

"Juguem contra un dels millors equips d'Itàlia, que ha mantingut la mateixa estructura, així que espero un partit competit i igualat perquè és un equip de molt nivell, amb individualitats i amb un ambient l'empenyerà molt", va afegir l'italià .

Del seu rival d'aquesta nit va afegir que "té molt bons davanters" com Victor Osimhen i Khvitxa Kvaratskhelia. "L'últim any van demostrar estar a un altíssim nivell, de diferents característiques i que ho fan molt bé perquè la seva qualitat i talent és molt. Osimhen és un atacant potent i molt perillós i Kvaratskhelia és molt bo a l'u contra un", ha analitzat.