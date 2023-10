Els madridistes celebren el gol de l?empat. Foto: Reial Madrid

El Real Madrid va resoldre aquest dimarts el seu primer gran examen a la Champions League 2023-24 amb una treballada victòria per 2-3 contra el Napoli italià, el seu teòric rival directe pel primer lloc del Grup C, després d'un partit en què després d'una bona primera part, va patir quan el rival li va igualar i només es va poder emportar els tres punts amb una afortunada jugada.

L'equip madridista va sortir airós de l'Stadio Diego Armando Maradona, on va ser capaç de remuntar un gol inicial per mitjà de Vinícius i Jude Bellingham , però que se'l va descontrolar quan el campió de la Sèrie A va empatar només iniciar la segona meitat. En aquest període, no es va trobar còmode, però una carambola després d'un gran xut de Fede Valverde, el va acabar donant el triomf.

Els blancs dominen en solitari el grup C de la màxima categoria del futbol continental amb 6 punts, seguit dels partenopeus i de l'Sporting de Braga portuguès, que serà el proper rival dels madridistes en els propers 2 partits.