@EP

Directius i representants de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) i la Unió de Consells Esportius de Catalunya (UCEC) s'han concentrat aquest dimecres davant del Parlament per reclamar al Govern un deute de “més de 20 milions d'euros”.

El president de la UFEC, Gerard Esteva; el president de la UCEC, Jaume Domingo; la vicepresidenta de la UFEC, Maribel Zamora, i la regidora d'Esports d'Igualada (Barcelona), Patrícia Illa, han llegit un manifest sota el lema 'Fets, no paraules. L'esport reclama. Feu el favor de pagar'.

El col·lectiu esportiu català ha justificat la xifra de 20 milions d'euros pendents , per part "de la Generalitat a les entitats", a les tres temporades esportives compreses entre el 2020 i el 2023, i ha explicat que dels 20 milions d'euros, aproximadament 2,5 milions s'haurien de destinar a la UCEC i uns 17,5 milions a la UFEC.

Ambdós col·lectius han exposat el seu desig de rebre les subvencions públiques per part de l'Executiu català a l'inici de cada temporada, i no en finalitzar, ja que això comporta “la renúncia a determinades activitats perquè no se sap l'import final que s'atorgarà i per la incertesa de poder fer front al seu cost”.

ALTRES PETICIONS



La Unió d'Esports de Catalunya, formada per la UFEC i la UCEC, ha explicat que el motiu de la seva presència davant del Parlament de Catalunya és aconseguir "trobades de feina urgents per solucionar de manera definitiva l'estat precari de l'esport" amb els grups parlamentaris.

A més de saldar el deute, ha exigit que la consellera de la Presidència de la Generalitat, Laura Vilagrà, "compleixi la promesa" de duplicar la partida del pressupost destinada a l'esport les temporades 23-24 i 24-25.