Gündongan i Koundé. Foto: FCB

El FC Barcelona va vèncer (0-1) dimecres 4 d'octubre passat el Porto a la segona jornada de la Lliga de Campions , encara que va haver de suar i va patir les possibles lesions de Robert Lewandowski, Lamine Yamal i Ronald Araujo a l'Estadi do Dragão.

L'equip de Xavi Hernández ja s'estava cremant amb el foc dels dracs abans del descans, quan un regal de Romário, curta cessió cap als centrals, la va convertir en passada de gol Ilkay Gündogan. L'ex del Manchester City va posar la pilota en carrera a un Ferran Torres que, tot just entrat, va ser decisiu a Portugal.

L'internacional espanyol va ocupar el lloc d'un Lewandowski lesionat a la mitja hora, gens content amb el col·legiat anglès Anthony Taylor, que va desesperar especialment els locals pel fet de deixar jugar i les seves decisions a l'àrea rival, encara que el polonès va haver de deixar el camp en una acció que no va assenyalar ni falta. El conjunt portuguès va reclamar un penal de Koundé a Taremi i, al segon temps, va veure com el VAR n'hi treia un altre.

Així, el primer temps va tenir tot. El Barça va patir durant molts minuts en un anada i tornada que el va obligar a defensar-se en carrera, de manera no gaire encertada. La recuperació a dalt que li agrada a Xavi li va fer el Porto als catalans, sense domini ni excessiva presència a dalt més enllà de Joao Félix.

L'ex del Benfica, xiulat per la qual va ser la seva afició rival, va estar especialment motivat i amb força desbordament, encara que sense punteria. La primera als quatre minuts no va valer per fora de joc. La resposta local va ser de Pepe, en una pèrdua d'Oriol Romeu. La presència a l'onze de Yamal no es va deixar notar en excés per una banda on va arribar molt de perill portuguès amb Wendell i Galeno. El Barça va trigar mitja hora a acomodar-se, potser quan li va baixar una mica l'energia al rival, i va tenir un parell d'acostaments, amb Gavi rematant desviat i el mateix Félix.

Abans del descans, els locals van tornar a pressionar un Barça ja sense Lewandowski i amb un centre del camp que patia força. No obstant, aquesta mala passada de Romario va permetre als catalans anar-se'n al vestidor ben contents.

Xavi va buscar la reacció en els canvis després del descans, però el comandament no el va deixar anar el quadro local. Aquesta vegada l'entrada de Fermín va canviar a l'equip, tampoc Sergi Roberto i, a 10 minuts del final, un penal de Cancelo va semblar el parany definitiu. Tot i això, el VAR va ensenyar al col·legiat una mà prèvia d'Eustaquio i el Barça es va tornar a lliurar, com en gol de xilena de Tademi en fora de joc.

Llavors, Yamal ja havia abandonat el camp, encara que Xavi va trigar una estona a saber què li passava al del planter, que se'n va anar directe al vestidor. El conjunt culer va sortir viu gairebé de miracle, encara que amb el peatge de possibles baixes. Una intensa batalla sense bona nota per al Barça, però tres punts que són mig bitllet a vuitens