Aquest dimecres es va confirmar que Espanya seria un dels països que albergaria el Mundial de futbol el 2030, juntament amb Portugal i el Marroc. Tot i això, a la candidatura conjunta també se li afegiran Argentina, Uruguai i Paraguai, on es jugarà el partit inaugural. Aquesta decisió d'unificar les dues candidatures resideix a la celebració del centenari del Mundial del 1930 (el primer de tots), que va tenir lloc a Uruguai.

Per tant, aquests tres països seran els que allotgin el partit inaugural de les seves respectives seleccions, però la resta es jugarà a Espanya, Portugal i el Marroc, fet que converteix aquest Mundial en el primer que es disputarà a tres continents, Europa, Àfrica i Amèrica.

Tot i que els països amfitrions ja estan elegits, encara no se sap en quines dates se celebrarà, ni en quins estadis es disputarà. Rar seria que no es jugui a l'estiu, de manera que podria estar entre el juny i el juliol del 2030, però tenint en compte el precedent de Qatar, la celebració del qual va tenir lloc al desembre per les altes temperatures del país, no es pot descartar res.

Per a aquesta edició es disputaran 104 partits i participaran 48 seleccions, xifres molt superiors a la de les edicions prèvies. Per exemple, a Qatar van ser 64 partits i 32 participants. Tot i això, en el pròxim Mundial que tindrà lloc als Estats Units, Canadà i Mèxic el 2026 ja es jugarà amb aquest nou format, per la qual cosa hi haurà un precedent en què fixar-se.

ELS ESTADIS ESCOLLITS

De moment, no hi ha cap estadi decidit. Cada país haurà de decidir de manera interna quines presenta perquè la FIFA els aprovi, però el que se sap és que Espanya tindrà deu seus, Portugal tres i el Marroc quatre o cinc.

A Espanya, ja hi ha hagut quinze estadis que han demanat ser seu del Mundial, i se'n decidiran deu. Les opcions són:

Balaídos (Vigo), estadi del Celta de Vigo.

(Vigo), estadi del Celta de Vigo. Riazor (La Corunya), estadi del Deportivo.

El Molinón-Enrique Castro 'Quini' (Gijón), estadi de l'Sporting.

(Gijón), estadi de l'Sporting. San Mamés (Bilbao), estadi de l'Athletic.

Anoeta (Sant Sebastià), estadi de la Reial Societat.

(Sant Sebastià), estadi de la Reial Societat. La Romareda (Saragossa), estadi del Real Saragossa.

Camp Nou (Barcelona), estadi del FC Barcelona.

(Barcelona), estadi del FC Barcelona. Cornella-El Prat (Barcelona), estadi del Reial Club Espanyol.

Santiago Bernbéu (Madrid), estadi del Reial Madrid.

(Madrid), estadi del Reial Madrid. Metropolità (Madrid), estadi d'Atlètic de Madrid.

Nou Mestalla (València), estadi del València.

(València), estadi del València. La Nova Condomina (Múrcia), estadi del Real Múrcia.

La Cartoixa (Sevilla), habitual seu de la RFEF per a Copa del Rei i la selecció.

(Sevilla), habitual seu de la RFEF per a Copa del Rei i la selecció. El Roserar (Màlaga), estadi del Màlaga.

Estadi Gran Canària (Las Palmas de Gran Canària), estadi de Las Palmas.

La FIFA imposa que la capacitat d'aforament ha d'estar entre els 40.000 i els 80.000 espectadors, i alguns dels estadis no arribarien al mínim, encara que hi ha temps per fer les reformes i adaptar l'estadi.