Leo Messi amb la samarreta de l'Inter Miami / @EP

I quan ja tot semblava tancat del tot, torna a ressorgir l'esperança al si dels cors culers. La possibilitat que Leo Messi es tornés a vestir de blaugrana va prendre molta força aquest estiu, on el mateix pare de l'astre argentí i alhora el seu agent, Jorge Messi, va ser a casa del president blaugrana, Joan Laporta, per veure si era possible que el futbolista tornés al Barça.

Tot i això, la falta de seguretat econòmica per part del club i les ganes de canviar d'aires del jugador van fer que la balança es decantés cap a la nova aventura a l'Inter Miami, on ha tornat a gaudir del futbol després de dos anys dolents al PSG.

En els 12 partits disputats a terres americanes, ja ha aconseguit 11 gols i 5 assistències, han guanyat la Leagues Cup i han quedat subcampions de la US Open Cup. No obstant, una lesió a l' isquiotibial de la cama dreta ho ha mantingut allunyat de els terrenys de joc durant un parell de setmanes, i des d?aquí, els resultats de l?equip s?han desplomat.

Pel que fa a la temporada, queden tres partits perquè finalitzi la temporada regular de la Major League Soccer (MLS), i en aquests moments, l'Inter Miami no té assegurada la seva presència als playoff. De fet, va 14è de 15 equips a la Conferència Est, per la qual cosa depèn del que facin els seus rivals per aconseguir la passada.

En el cas que la franquícia propietat de David Beckham no aconsegueixi la classificació, Leo Messi podria estar sense jugar durant quatre mesos.

LLEGEIX MESSI... 'LAST DANCE' AL BARÇA?

És aquí on s'obre una petita finestra perquè el crac argentí torni a la que va ser casa seva durant dues dècades. El Barça podria intentar abordar una cessió al gener, i així es podria completar l'anhelat comiat que el club vol fer al millor jugador de tota la seva història.

De moment, no s'ha tractat aquesta possibilitat, segons SPORT, però hi ha aficionats que ja han triat creure, i per això tocarà estar atents a les novetats en cas que l'Inter Miami no aconsegueixi classificar-se.