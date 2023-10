Foto: FCB

El Barça va superar (91-74) l' Anadolu Efes Istanbul a la primera jornada de l'Eurolliga celebrada al Palau Blaugrana, un triomf per créixer i confiar en el nou projecte que lidera Roger Grimau des de la banqueta, amb un gran Willy Hernangómez , una bona actitud i un darrer quart decisiu per trencar el partit.

L'equip culer va fer un pas endavant amb motiu de l'estrena europea, una competició que ja és una obsessió. No va ser possible tallar la sequera, l'última Copa d'Europa va ser el 2010, als tres anys de Sarunas Jasikevicius i, amb jugadors nous i nou tècnic, els dubtes estan servits.

Les dues derrotes contra el Reial Madrid a l'inici de la campanya no van ajudar, però contra l'Efes sí que va respondre el Barça. Ho va fer Willy, amb 18 punts i 24 de valoració, un dels cridats al paper de líder, i també per dins Jan Vesley (16 i 19). Els de Grimau van defensar una mica millor en la presa i arronsa, i van liquidar l'emoció a l'últim quart amb Darío Brizuela assistent de luxe.

L'Efes va ser al final qui va estar més verd en el debut continental, a les ordres d'Erdem Can. Darius Thompson, ex del Baskonia, no va tenir el seu dia i Shane Larkin va ser qui va tirar del carro, amb una mica d'Elijah Bryant un Tyrique Jones de menys a més sense arribar a l'últim quart on el Barça va ser letal.

Un 40-34 al descens va ser el marcador d'un partit de molt atac i poca defensa, un guió que va seguir al tercer quart (29-30). L'Efes no va tenir encert de tres, encara que Willis i Larkin van retallar al segon parcial, després d'un trepidant inici anotador. Àlex Abrines va defensar bé Will Clyburn i Vesley va acompanyar bé la feina d'un Willy entonat i amb ganes.

L'exNBA va firmar 11 punts al tercer quart, vital allà amb Nicolás Laprovittola, encara que l'Efes va tenir resposta (69-64). El Barça va posar la firma al partit al Palau amb un últim quart amb què recupera la confiança perduda en els Clàssics amb el Madrid. Vesley va seguir el domini de Willy i Brizuela va entrar en acció per connectar amb assistències sense mirar Jabari Parker, que va sentenciar el debut particular i general del Barça a Eurolliga.