La notícia ha deixat l'equip a la recerca d'una nova seu i ha plantejat un futur incert al futbol professional. EP

El FC Andorra, un equip de futbol presidit per Gerard Piqué i actualment competint a la Segona Divisió de la Lliga espanyola, s'enfronta a un futur incert a causa de la pèrdua del dret de jugar a l'Estadi Nacional la temporada que ve. Aquesta situació ha pres per sorpresa el club i podria tenir un impacte significatiu en la seva estructura i operacions.

El secretari d'Estat d'Esports i Joventut d'Andorra, Alain Cabanes, va confirmar recentment que el FC Andorra no podrà disputar els seus partits com a local a l'Estadi Nacional a la propera campanya, independentment de la categoria en què competeixi. Aquesta notícia ha generat preocupació al club i ha portat a la necessitat de trobar una solució urgent.

El FC Andorra, que participa a LaLiga Hypermotion, ara es troba a la recerca d'un nou estadi on pugui jugar els seus partits la temporada que ve. Tot i que el club té mesos per endavant per abordar aquesta situació, la notícia ha generat incertesa sobre el seu futur immediat.

Des del Govern d'Andorra, s'ha manifestat que estan disposats a mediar i ajudar el club a trobar una ubicació adequada per disputar els seus partits la temporada que ve. Tot i això, s'ha deixat clar que l'Estadi Nacional ja no estarà disponible.

L'Estadi Nacional havia estat adaptat prèviament amb una inversió de més de 4 milions d'euros per complir els requisits de LaLiga i permetre que el FC Andorra competeixi en aquesta lliga. La notícia que no podran utilitzar aquestes instal·lacions ha generat una forta reacció per part de Gerard Piqué, que va expressar el seu enuig a les xarxes socials. En un comunicat, Piqué va plantejar fins i tot la possibilitat de portar l'equip fora d'Andorra si no hi ha una solució satisfactòria.

Per abordar aquesta situació, el FC Andorra podria considerar l'opció de “llogar” un altre estadi a la regió. Tot i això, qualsevol canvi a la seva ubicació requerirà l'aprovació de LaLiga, cosa que fa que la situació sigui encara més complexa.

En resum, el FC Andorra s'enfronta a un desafiament inesperat la temporada que ve en perdre la seu a l'Estadi Nacional. El club està a la recerca d'alternatives i s'espera que compti amb el suport del Govern d'Andorra a la recerca d'una solució que en garanteixi la continuïtat al futbol professional. La situació és fluida i continuarà sent objecte d'atenció i de discussió en els propers mesos.