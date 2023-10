Les absències de jugadors clau a banda i banda del camp afegeixen un factor d'incertesa. EP

El Barcelona afronta un compromís clau en la visita al Nuevo Los Cármenes amb la ferma intenció d'assegurar tres punts valuosos que li permetin mantenir-se a la segona posició de la classificació, una posició provisionalment en mans del Girona, i acostar-se al líder, el Reial Madrid , que prèviament va vèncer l'Osasuna al Santiago Bernabéu.

El Barcelona veu en aquest matx una oportunitat d'or per capitalitzar la mala ratxa del rival, el Granada, que no ha aconseguit una victòria des de finals d'agost i que ha sumat tres derrotes i dos empats en els últims cinc partits. Pel Granada, derrotar un gegant de la lliga com el Barcelona podria canviar dràsticament la narrativa de la seva temporada, que fins ara ha estat plena de dificultats.

Xavi Hernández, que recentment va celebrar el seu centè partit com a entrenador del Barcelona, busca mantenir el seu invicte la temporada actual i arribar a la segona parada de seleccions amb un saldo positiu. Tot i això, el Barcelona ha enfrontat certs dubtes després del seu empat a Son Moix i les seves tres últimes victòries per marges ajustats contra Celta, Sevilla i Porto.

Pel que fa a les absències, el Granada no comptarà amb Raúl Fernández i Víctor Díaz, mentre que el Barcelona afronta la difícil tasca de suplir la manca de jugadors clau com Robert Lewandowski, Frenkie de Jong, Pedri González i Raphinha Dias. Això ofereix oportunitats a jugadors com Ferran Torres per demostrar la seva vàlua.

Els dos entrenadors han expressat confiança en els seus respectius equips, amb Xavi destacant l'esperada tornada de Pedri i Paco López qualificant el Barcelona com a “molt superiors”. Per al Granada, el desafiament és majúscul, ja que és el segon equip que més gols ha encaixat des de començament de temporada, cosa que el situa en una posició compromesa en la classificació. Tot i això, en el millor dels escenaris, una victòria en aquest partit i algunes derrotes dels seus competidors podrien permetre al Granada escapar momentàniament de la zona de descens.

ALINEACIONS PROBABLES

Granada CF: Ferreira, Ricard, Miquel Rubio, Torrent, Carles Neva, Gumbau, Villar, Petrovic, Álvaro Carreras, Bryan Saragossa i Boyé.



FC Barcelona: Ter Stegen, Cancel·lo, Iñigo Martínez, Koundé, Balde, Oriol Romeu, Gundogan, Fermí, Lamine, Joao Felix i Ferran.