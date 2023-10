Alejandro Balde, en una acció de la trobada. Foto: FCB

El FC Barcelona va empatar (2-2) en la visita al Granada CF a la jornada 9 de LaLiga EA Sports després d'un mal inici, concedint gols com no feia la campanya passada, que va esmenar amb una bona reacció, encara que el rival també va apostar per la victòria.

Els de Xavi Hernández veuen allunyar-se el liderat del Reial Madrid a tres punts abans d'una nova parada per seleccions, mentre que els de Paco López es queden amb la mel als llavis i en llocs de descens. Bryan Zaragoza va ser el primer protagonista amb dos golassos a la primera mitja hora, l'1-0 als 17 segons.

El Barça no va entrar bé ni de bon tros al Nuevo Los Cármenes i, en una recuperació sobre Gavi, el Granada es va posar per davant en la jugada del servei de centre. Els locals es van defensar en bloc amb aquesta bona renda però el quadro català va saber moure la pilota amb arribades de Joao Félix i Lamine Yamal.

L'enganxada va ser del Granada un altre cop, amb una passada llarga que va aprofitar un Bryan estel·lar a la retallada i rematada (2-0). Koundé va patir la desimboltura del davanter rival i, a més, no va acabar la primera part per lesió. Tot i un pal darrere l'altre, el Barça va veure una mica de llum amb l'1-2 en el descompte d'un Lamine que es va convertir en el golejador més jove de la història de la Lliga (16 anys).

EL SEGON DEL BARÇA TARDA A ARRIBAR

L'equip de Xavi va mantenir la mirada a la remuntada i Paco López va veure aviat la necessitat de reforçar l'equip amb els canvis. Amb tot, el guió del Granada seguia intacte i Boyé va estar a prop de seguir la seva ratxa golejadora. El Barça no va trobar escletxa al mur nassarita, amb Gündogan buscant aquesta passada definitiva sense èxit.

Cancel també va posar de la seva part iAraujo va perdonar la més clara per moments. Va tenir paciència l'equip de Xavi i Sergi Roberto, a passada de Balde, va aconseguir el 2-2 al minut 86. Amb els Càrmens molt encès reclamant una falta de Joao Félix que no va semblar tal, el partit va tancar amb un anada i tornada que va poder somriure a qualsevol.

El Barça va arribar a fer el gol de la victòria, per mitjà del portuguès, però un fora de joc posicional de Ferran va deixar els visitants sense remuntada total. Per la seva banda, Bryan va estavellar una pilota al pal, fregant un triplet llegendari. Ni els uns ni els altres van quedar contents, amb dues setmanes per donar voltes a les coses bones i les dolentes d'un partit que va fallar per dalt i per baix.