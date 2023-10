Mendilibar, en una fotografia recent. Foto: Europa Press

El Sevilla FC va anunciar, a darrera hora del passat diumenge 8 d'octubre, la destitució del seu tècnic José Luis Mendilibar per la falta de resultats aquesta campanya , després de l'empat in extremis de dissabte contra el Rayo Vallecano com a mirall del mal inici de temporada.

"El Sevilla FC ha decidit aquest diumenge, després de reunió del seu Comitè de Direcció, destituir José Luis Mendilibar com a entrenador del club després dels resultats acumulats en aquest inici de temporada", diu el quadre andalús en un comunicat.

El club de Nervión agraeix "els serveis prestats" al tècnic basc, "el paper del qual quedarà marcat en la història de l'entitat per la consecució per la setena Europa League". Mendilibar veu acabada la seva etapa al Sevilla després de 28 partits.

El preparador basc es va fer càrrec de l'equip el mes de març passat, enmig d'una temporada agònica després de la primera destitució de Julen Lopetegui i, després, la de Jorge Sampaoli. Mendilibar va obrar el miracle de ressuscitar el Sevilla, embolicat en la baralla per la salvació durant moltes jornades, fins a la consecució de la Lliga Europa.

El títol continental va servir la renovació d'un Mendilibar que va perdre aquesta confiança partit a partit aquesta nova temporada, amb dues victòries d'11 partits. El Sevilla està empatat amb la zona de descens a LaLiga després de 9 jornades amb vuit punts ia la Lliga de Campions ha signat dos empats.