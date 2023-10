Foto: RFEF

La jugadora de la selecció espanyola de futbol, Jenni Hermoso, va declarar a preguntes de la Fiscalia que el petó que li va fer l'expresident de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) Luis Rubiales no va ser consentit ni es va sentir respectada com a persona i futbolista. "M'estaven sotmetent a alguna cosa que jo en cap moment vaig buscar ni vaig fer per trobar-me amb aquesta situació", va revelar.

A la declaració davant Fiscalia, avançada pel programa Codi 10 de Telecinco , la madrilenya ha narrat el moment en què va rebre el petó després que Espanya guanyés el Mundial femení. Segons el seu relat, es va abraçar amb Rubiales i va afirmar: "la que hem embolicat". Després, l'expresident de la RFEF va fer un salt sobre ella i li va comentar "aquest Mundial ho hem guanyat gràcies a tu".

"El següent ja va ser les mans al meu cap i ja no vaig sentir res més. Em vaig veure amb el petó a la boca i ja directament em vaig baixar a la tarima amb les meves companyes", va rememorar Hermoso a preguntes de la fiscal de l'Audiència Nacional Marta Durántez. "Ni m'ho esperava", va afegir l'esportista.

En aquest punt, la futbolista va recordar que la victòria del Mundial va ser un "fet històric" que va costar "la vida aconseguir-ho"". "En cap moment em podia esperar que passés al final una cosa així (...) En una persona de confiança crec que ningú s'esperaria que utilitzaria aquell moment per fer una cosa així, per molt espontani que fos", va retreure Hermoso, que també va explicar que quan va baixar de la tarima va explicar el que havia passat amb Rubiales a les seves companyes d'equip Alexia Putellas i Irene Paredes .

Qüestionada expressament per si el petó va ser consentit i si es va sentir violentada o violada, Hermoso va respondre que sí: "Clarament em vaig sentir no respectada. En aquell moment no se'm va respectar en cap moment, ni com a jugadora ni com a persona, estava vivint una cosa que era històric", va postil·lar.

ES VA SENTIR COACCIONADA



Segons el relat de Hermoso, una vegada que les campiones eren al vestidor va entrar la directora esportiva de la Selecció, Ana Álvarez, que li va dir que el president la necessitava, i va sortir a la porta i Rubiales li va insistir que s'estava parlant "molt" del petó i li va intentar explicar "una altra vegada" l'acció.

Tot seguit, Rubiales i Hermoso van entrar al vestidor de les noies i "va desviar una mica el tema" anunciant que tenien un viatge pagat a Eivissa per haver guanyat el Mundial. "Allà jo crec que ja estava una mica nerviós i, és clar, jo estava al costat d'ell i tota l'estona m'agafava", va explicar la jugadora.

"M'agafava així de l'espatlla i ja va començar a dir que teníem un viatge pagat a Eivissa i la gent va començar a cridar ia continuar celebrant", va explicar.

Segons el seu relat, dins del vestidor les futbolistes no eren conscients fins que van veure la imatge del que estava passant, de manera que quan li van demanar a Jenni que sortís del vestidor ella ja s'imaginava de què li parlarien i va començar a sentir-se " una mica incòmoda". "I veient que alguna cosa més greu estava passant que el que havia passat no era una cosa molt normal", ha manifestat.

Ja a l'autobús, l'equip de Rubiales va ordenar a Hermoso que baixés del transport, moment en què la cap de premsa de la RFEF, Patricia Pérez, li va mostrar un comunicat per frenar la polèmica del petó i "treure ferro a l'assumpte" . "Jo vaig dir: 'feu el que vulgueu'", va revelar Hermoso, que també va confessar que el text que es va escriure en nom seu no comptava amb cap paraula pronunciada per ella.

Davant d'això, la fiscal va insistir en si es va sentir coaccionada, i la jugadora va contestar que sí: "Estava sentint com que estava obligada a fer alguna cosa", va afegir.

Hermoso va continuar amb la seva exposició davant les preguntes de la fiscal assenyalant que a l'avió Rubiales va voler parlar amb ella. Ell li va demanar, segons la jugadora, que l'havia d'ajudar per la polèmica suscitada arran del petó. "Em vaig sentir molt incòmoda", va recalcar, i va explicar que l'expresident de la Federació li va reclamar que sortissin tots dos en un vídeo per tancar l'assumpte.

Davant la seva negativa, Rubiales va insistir. "Ho has de fer per les meves dues filles que estan plorant", va expressar segons la versió de la jugadora, que va tornar a sentir-se coaccionada pel seu superior. En aquell moment, una companya de la Selecció li comenta que l'exseleccionador Jorge Vilda està intentant contactar amb la seva família perquè el convencessin que havia de parlar i treure importància al petó.