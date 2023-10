Joan Laporta / @EP

El president del FC Barcelona Joan Laporta i els inversors involucrats en la remodelació del Camp Nou han establert un pla d‟acció en cas que el Futbol Club Barcelona deixi d‟estar en mans exclusives dels seus socis, segons es desprèn de la documentació relacionada amb el fons de finançament de l'Espai Barįa.

Segons ha confirmat Vozpópuli, Laporta ha acordat amb els finançadors del projecte de renovació del Camp Nou, informar-los de qualsevol transacció que pugui representar un "canvi de control" al club i, en aquest cas, presentar una oferta per recomprar els ingressos cedits a els inversors.

El club s'ha assegurat un ingrés anual de 100.400.000 euros a partir de la temporada 25/26 procedents del nou Camp Nou, reservant la resta dels ingressos per a l'amortització del deute amb els bonistes i altres creditors. Aquests bons estan subjectes a interessos que es vinculen a levolució del club i factors com el cas Negreira.

D'acord amb la documentació proporcionada, Laporta i els inversors han acordat que el terme "control" del FC Barcelona es defineix com la capacitat del club per "emetre, o controlar l'emissió d'almenys el 80% del nombre màxim de vots que podrien emetre's en una assemblea general o reunió de socis", o per "nomenar o destituir almenys el 80% dels consellers o altres directius equivalents".

En resum, tant la Junta Directiva del FC Barcelona com els inversors darrere del projecte del Camp Nou han establert el llindar del 20% de propietat com el límit que el club no pot traspassar sense notificar als bonistes.

Si s'arribés a produir un canvi de control, el Barcelona estaria obligat a informar els inversors i oferir-los l'oportunitat de recomprar en un termini de 30 a 60 dies. Els bonistes tindrien 25 dies per respondre i podrien acceptar l'oferta totalment o parcialment.

En qualsevol cas, el Barça hauria d'oferir una suma equivalent a la quantitat invertida pels bonistes, a més d'una quantitat determinada per ells que correspongui als reemborsaments “per endavant en virtut de qualsevol Document de Deute del Comprador com a resultat del Supòsit d'Oferta de Recompra per Canvi de Control", així com una altra quantitat que cobreixi "tots els costos del comprador -els bonistes- en què hagi incorregut (i en què hagi d'incórrer) el Fons" de titulització.

L'entitat té programada la propera Assemblea General de socis el 21 d'octubre, i es durà a terme de manera virtual. Aquesta serà la primera assemblea després de l'acord de finançament per a la renovació del Camp Nou i la consulta interna als socis sobre el model de propietat del FC Barcelona.

A més d'abordar aquests temes, s'espera que els socis aprovin els comptes de la temporada anterior i el pressupost per a la següent en aquesta reunió. Tot i això, hi ha incertesa en relació als 40 milions d'euros que el fons alemany Libero AG es va comprometre a aportar per a una part de Barça Media, el projecte destinat a llançar una filial multimèdia del club al Nasdaq durant aquesta temporada.