Jorge Vilda / @EP

El exseleccionador femenino Jorge Vilda ha negado este martes ante el juez de la Audiencia Nacional que coaccionase al entorno de la futbolista Jennifer Hermoso a raíz del beso que el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales propinó a la jugadora en la entrega de trofeos del Mundial en Sidney (Australia).

Fonts jurídiques han confirmat que Vilda ha negat a preguntes de la fiscal Marta Durántez que rebés instruccions o que pressionés el germà de la jugadora, encara que sí que ha reconegut que s'hi va acostar per parlar amb ell a l'avió de tornada del mateix Mundial.

L'ara exseleccionador femení ha assegurat en seu judicial que no va presenciar l'incident, però sí que va notar un canvi d?ambient del camp a l'avió , on la situació es va enrarir. Aquest fet, sumat a l'afecte que guarda la jugadora, hauria estat la raó per la qual hauria decidit acostar-se al germà de Hermoso, ha explicat.

Vilda ha explicat davant el magistrat que el que li va traslladar al familiar de la futbolista és que potser el millor seria que la mateixa Jenni sortís en públic a explicar la seva pròpia versió del que va passar per intentar "abaixar el suflé".

Les fonts presents a la declaració indiquen que l'interrogatori de la Fiscalia a Vilda ha estat especialment tens, en concret quan s'ha demanat al mateix Vilda que contestés de forma més directa les preguntes.

VA DEMANAR A JENNI QUE ESTOVÍS ATENTA EL SEU TELÈFON

Per part seva, el director de màrqueting de la RFEF, Rubén Rivera , també ha negat que participés en les coaccions que investiga el titular del Jutjat Central d'Instrucció Número 1, Francisco de Jorge.

Rivera, que es va traslladar a Eivissa --on les jugadores van celebrar la consecució del Mundial--, hauria explicat que la seva feina era traslladar la informació de la RFEF a les mateixes futbolistes. En les seves paraules, la seva presència a l'illa era la d'una mena de recadell qualificat.

En aquesta línia, Rivera ha sostingut que hi era per ajudar tothom, realitzant gestions com la compra de biquinis, roba d'estiu o entrades per a les discoteques. A més, ha negat que parlés amb Rubiales o que li donés cap tipus d'indicació.

El directiu de la RFEF ha reconegut que es va acostar a Hermoso únicament per advertir-lo que li havien trucat i que estigués pendent del telèfon.

Rivera també ha detallat que va parlar amb una amiga de la jugadora de qüestions logístiques. En aquesta conversa també va intentar convèncer la seva amiga perquè Hermoso accedís a parlar amb el director de la Selecció, Albert Luque, una conversa que mai va arribar a materialitzar-se.

Pel que fa a la presència a l'illa del mateix Luque, Rivera ha sostingut que la va considerar normal en ser un amic de Bell.

Les mateixes fonts també han assenyalat que Rivera va aportar divendres passat al jutjat desenes de missatges de WhatsApp que hauria intercanviat amb diverses jugadores de la Selecció femenina.

El jutge instructor ha aprofitat la declaració de sengles investigats per advertir les parts que les filtracions que s'han produït al si de la causa serien investigades i que poden ser constitutives d'un delicte molt greu.

LES PRESUMPTES COACCIONS DE VILDA

Vilda, que va ser destituït el 5 de setembre passat, ha arribat al voltant de les 09.45 hores al tribunal i ha sortit dues hores més tard de seu judicial. Cal recordar que el germà de Hermoso va assegurar davant del jutge que va rebre pressions per part del mateix Vilda després del petó de Rubiales.

La propia Hermoso, en la seva primera declaració davant la Fiscalia --avançada pel programa 'Codi 10'-- també va denunciar coaccions del mateix Vilda, del qual va assegurar que "estava donant voltes a l'avió per intentar parlar" amb la seva família.

"Em diuen que (Vilda) porta fent dues voltes a l'avió per segurament parlar amb la meva família. I doncs (va anar) a la tercera, perquè el meu germà estava adormit. Diuen que va passar una vegada, en va passar una altra, fins que ja el va veure despert i es va posar a parlar amb el meu germà. Ja em va dir la meva companya Missa (Rodríguez) que estava parlant Jorge amb la meva família", va assegurar davant la tinent fiscal de l'AN, Marta Durántez.