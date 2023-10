L'expresident de la RFEF. Foto: Europa Press

L' expresident de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF), Ángel María Villar , creu que a Luis Rubiales li va faltar "autocontrol" després de la final del Mundial , però, sense voler "justificar res", també va admetre la seva comprensió amb què li passés això després d'aconseguir un "èxit" de tanta importància .

"Em vaig adonar de tot, no són situacions agradables, va faltar un autocontrol de l'ésser humà president, però a mi també m'ha passat. A la final del Mundial del 2010 me'n vaig anar a la cambra de bany i vaig fer uns crits. Ens paguen per gestionar moltes coses a la RFEF i una és saber estar als llocs i per això cal viatjar moltíssim amb un gran sacrifici personal i familiar”, va assegurar Villar en una entrevista concedida a El Larguero de la Cadena SER .

Villar ha dit que ha seguit "tot" el que està succeint des del 20 d'agost passat i ha lamentat que "per desgràcia, no s'ha parlat d'un èxit extraordinari el que s'havia d'haver parlat". "Cal felicitar totes les persones involucrades i la RFEF, la feina de la qual amb el futbol femení ve de lluny i amb moltíssima gent", ha ressaltat.

Per Villar, Rubiales no va tenir "una actitud correcta" a la llotja quan es va agafar els seus genitals al costat de SM la Reina Letizia i SAR la Infanta Sofia. "I el petó no em va agradar. No vull justificar res, però, puc comprendre que perds el control quan tens aquest èxit", va advertir, considerant "una altra equivocació" la manera de procedir del ja expresident federatiu com "intentar convèncer la futbolista" ". "I vaig donar molta culpa als assessors. Pensem que per ser presidents ho sabem tot i cal fer-los cas", va declarar.

L'expresident de la RFEF durant gairebé tres dècades ha dit que "no" ha parlat amb Luis Rubiales, a qui estaria "disposat a ajudar" perquè ha patit "una cosa semblant". "A mi em van abandonar un munt de persones. El pitjor que li ha pogut passar és la denúncia dels presidents de les Territorials que en dos dies canvien de criteri quan la jugadora el denuncia davant la Fiscalia i el comunicat dels jugadors l'ha tingut que fer mal moltíssim", va assegurar el basc, que també va admetre que s'havia "extralimitat la informació" del que va passar perquè "es va projectar a tots els mitjans del món" i que va demanar ara "deixar que actuï la jutge".