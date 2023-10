Foto: Europa Press

Rafa Nadal , absent per lesió de la competició des del gener d'aquest any, serà al proper Open d'Austràlia, segons va confirmar aquest dimecres 11 d'octubre el primer Grand Slam de la temporada.

Craig Tiley, director del torneig, va ser preguntat al programa The Today Show de la cadena Nine per la japonesa Naomi Osaka, de baixa per maternitat des de principis d'any i va respondre que l'esdeveniment comptaria amb "el retorn d'alguns dels grans i d'aquells campions que han estat fora durant un parell d'anys”.

"Podem revelar en exclusiva que Rafa tornarà. Ha estat de baixa la major part de l'any, i parlant amb ell els últims dies ens ha confirmat que tornarà, cosa que ens fa molta il·lusió. És increïble", va declarar Craig Tiley, director del gran australià.

El tennista balear, guanyador de 22 Grand Slams, segueix amb la recuperació de la lesió que es va produir precisament a la passada edició de l'Open durant el seu partit de la segona ronda davant el nord-americà MacKenzie McDonald.

L'exnúmero un ja va advertir que el 2024 podria ser el seu últim any com a tennista, però Tiley té clar que no anirà a Melbourne Park "tret que cregui que pot guanyar el torneig". "No es presentarà només per jugar, sinó per guanyar. Li vaig trucar, ens mantenim en contacte.", va assegurar. "

Sempre et fas il·lusions perquè vols que gent com el Rafa estigui aquí. Ell, en particular, és algú a qui encanta Austràlia. Fins ara els primers senyals han estat realment bons", va afegir Tiley sobre el doble campió de l'esdeveniment (2009 i 2022).

El director del torneig també va afegir que el local Nick Kyrgios, que també ha tingut problemes amb les lesions aquest any, jugarà aquest Grand Slam. "Sabem que Nick ha estat entrenant, així que esperem veure'l de tornada", va admetre.