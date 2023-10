A més, el club ha promès notificar als veïns amb 48 hores d‟antelació en cas d‟ampliar els horaris de construcció per minimitzar molèsties. EP

El FC Barcelona ha fet un pas significatiu al seu ambiciós projecte de remodelació del Camp Nou, amb l'aprovació de la llicència definitiva per part de l'Ajuntament de Barcelona. Aquesta autorització permetrà la construcció de la tercera graderia a l'estadi en ple procés de renovació.

La nova llicència se suma a l'atorgada anteriorment per a la demolició de la tercera graderia i treballs al subsòl, consolidant així l'execució completa de les obres a l'emblemàtic estadi de l'equip blaugrana.

El club també ha assumit un compromís amb la comunitat local, i ha assegurat que notificarà als veïns amb 48 hores d'antelació en cas d'ampliar els horaris de construcció al Camp Nou, amb l'objectiu de minimitzar les molèsties.

Aquesta fita marca un avenç significatiu a l'Espai Barça, un projecte integral que abraça la renovació de l'estadi i els voltants. Els treballs a l'estadi, considerat l'epicentre de l'Espai Barça, van començar al juny, tot just concloure la temporada esportiva, i es van accelerar amb la demolició de la tercera graderia durant la pausa de la lliga a causa del Mundial de Futbol.

Els darrers mesos s'han centrat en la demolició completa de la tercera graderia, cosa que ha coincidit amb la reubicació de l'activitat a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.

Tot i això, l'obtenció d'aquesta tercera llicència no ha estat exempta d'obstacles, ja que hi ha hagut canvis en el projecte original proposats per la directiva de Joan Laporta, especialment en relació a l'alçada de la tercera graderia a causa de la inclusió de dos pisos de llotges.

L'obtenció d'aquesta llicència era fonamental per complir l'objectiu de finalitzar totes les obres el 2026. El club havia establert la meta d'obtenir aquesta autorització abans de l'Assemblea de socis compromissaris programada per al 21 d'octubre. L'estat de les obres a l'Espai Barça serà un dels temes clau a l'agenda de la directiva i als representants de la massa social en aquesta reunió.

El FC Barcelona planeja tornar al nou Camp Nou el novembre del proper any, amb una capacitat del 60% disponible per als aficionats, sempre que la constructora turca Limak compleixi els terminis previstos. L'obtenció de la llicència d'obres per part de l'Ajuntament de Barcelona és de vital importància per assolir aquest objectiu i tenir el nou Camp Nou totalment finalitzat a la segona meitat del 2026.