Amb diverses baixes notables, l'equip espanyol buscarà trobar la millor manera per enfrontar una Escòcia que ha emergit com a líder indiscutible del grup, amb una ratxa invicta que inclou una victòria prèvia sobre Espanya. EP

L'enfrontament imminent entre les seleccions d'Espanya i Escòcia promet ser un duel d'alt calibre a la fase de classificació per a l'Eurocopa 2024. L'equip escocès ha emergit com a líder sòlid del Grup A, havent guanyat tots els seus cinc partits anteriors. El seu èxit recent inclou victòries sobre Noruega i Geòrgia, i un esdeveniment que encara perdura a la memòria de l'afició espanyola: l'única derrota de Luis de la Fuente com a entrenador de la selecció absoluta.

Dirigida per Steve Clarke, la selecció escocesa viu un període daurat en el seu camí cap a la classificació. Els anys recents han vist un increment en el nivell de l'equip, cosa que els col·loca a la vora de la classificació per a la segona Eurocopa consecutiva. Amb una ratxa de nou partits invictes, que inclou vuit victòries i un empat, Escòcia ha liderat el Grup A amb una puntuació perfecta de quinze de quinze possibles.

L'últim enfrontament entre Espanya i Escòcia va resultar en una dolorosa derrota per a La Roja a Glasgow, on van perdre 2-0 i es va esvair l'estil característic de l'equip espanyol. Tot i això, aquest revés va actuar com un punt d'inflexió que va portar Espanya a guanyar la Lliga de Nacions ia corregir el rumb en la fase de classificació per a l'Eurocopa. Ara, Espanya ocupa la segona posició al grup, a tan sols sis punts d'Escòcia, amb un partit pendent. Aquest enfrontament és vital per consolidar la seva posició a la taula.

La selecció espanyola s'enfronta a un desafiament addicional, ja que no ha pogut comptar amb Pedri, una peça clau en el joc, a causa d'una lesió muscular. Marco Asensio i Dani Olmo també hi seran absents. Tot i això, la recuperació de jugadors importants com Mikel Oyarzabal, que va superar una greu lesió de genoll, brinda esperança a l'equip espanyol.

Tot i algunes baixes, el bloc de jugadors que representarà Espanya a l'Eurocopa està prenent forma. Enrere queden alguns jugadors notables, com Lamine Yamal, que va ser una sensació en anotar un gol als 16 anys abans de caure lesionat. En el seu lloc, hi ha Bryan Zaragoza, que es converteix en un representant destacat de l'elit del futbol.

No obstant, la història no afavoreix Espanya a Sevilla, on només ha guanyat una vegada en la seva història, el 1963. En dues visites més a la capital andalusa, Escòcia va patir derrotes davant el Brasil en la fase de grups de la Copa del Món de 1982 i contra Espanya en la fase de classificació per al Mundial de 1986.

Tot i aquests antecedents, l'equip espanyol arriba amb confiança després de dues victòries aclaparadores en el camí cap a l'Eurocopa 2024. El marcador d'1-7 sobre Geòrgia i l'impressionant 6-0 contra Xipre van canviar el rumb de l'equip i el van portar al cim del grup. Ara, la selecció s'enfronta a l'oportunitat de segellar el seu pas a l'Eurocopa en un doble enfrontament crucial, primer contra Escòcia i després contra Noruega, on s'enfrontaran contra Erling Haaland.

ALINEACIONS PROBABLES

-Espanya: Unai Simón; Carvajal, Laporte, Le Normand, Balde; Rodri, Gavi, Merino; Ferran Torres, Oyarzabal i Morata.

-Escòcia: Gunn; Hickey, Porteous, Hendry, Cooper, Robertson; Gilmour, McGregor, McTominay, McGinn; i Adams.