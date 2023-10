L?equip celebra el gol de Morata. Foto: X (@SEFutbol)

La selecció espanyola masculina de futbol va aconseguir, dijous passat a la nit, un triomf vital (2-0) davant Escòcia a Sevilla per aplanar el seu camí en la fase de classificació per a l'Eurocopa 2024 , aguantant el pas al capdavant escocès en el segon temps.

Els de Luis de la Fuente van sortir amb ganes de revenja per la derrota a Glasgow però van perdonar bones ocasions al primer temps i van haver de patir. Després, Escòcia va demostrar que no seria una venjança fàcil per a una Espanya afortunada amb el VAR en un gran gol anul·lat a Scott McTominay a l'hora de matx.

Els canvis van funcionar i Jesús Navas va ser profeta a la seva terra fent el que fa 20 anys que fa. El sevillà va posar una centrada perfecta perquè Álvaro Morata fes l'1-0 al minut 74. Poc després, en una mala acció defensiva visitant, entre el debutant Oihan Sancet i el defensor Porteous va arribar el 0-2.

Espanya va aconseguir tres punts d'or que va ser la primera a anar a buscar, des de l'ocasió fins als dos minuts de Ferran. Morata en va tenir una altra més i els de De la Fuente van dominar amb ritme per generar una constant sensació de perill encara que amb falta de punteria. Passada la mitja hora, Oyarzabal i Mikel Merino també van perdonar.

El seleccionador no va dubtar a moure banqueta al descans per ampliar la recerca del gol, amb la sensació Bryan Zaragoza i Fran García. El del Granada la va tenir només debutar, encara que Escòcia no es va deixar dominar tan fàcilment. Després d'una altra que no va aprofitar Morata, va arribar el golàs de McTominay de falta directa escorada.

Tot i això, el VAR va avisar el col·legiat, que va anul·lar el gol per una falta d'Hendry sobre Unai Simón que no semblava gaire clara. Amb tot, La Cartuja va respirar i Espanya va tornar a la càrrega amb nous canvis que van asseure bé: Jesús Navas i Sancet. El veterà lateral va ser qui va fregar al llum per al gol de Morata.

Un centre perfecte i un desmarcatge també ideal i just a temps del davanter de l'Atlètic, en gran ratxa. Mentrestant, el debutant amb l'absoluta de l'Athletic Club va estar a l'acció desencertada dels escocesos que va suposar el 2-0. També un Joselu que va entrar amb gana de gol i va pressionar a la relliscada del rival que va acabar Sancet, des de terra amb el defensor rival, sentenciant.

Així, Espanya va respondre a més de 45.000 persones, per no fallar al dia de la festa nacional, un 12 d'octubre que va encarrilar el camí que va començar torçat precisament pels escocesos. Un 2-0 que permet igualar el goal average particular amb els de Steve Clarke, i que deixa 'la Roja' amb 12 punts pels 15 d'Escòcia.

Diumenge que ve 15 serà el torn de veure's les cares amb la Noruega d'Erling Haaland, tercera del grup amb 10 punts.