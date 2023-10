Descobreix qui són els onze futbolistes que lideren el rànquing d'ingressos al món del futbol. EP

La revista Forbes ha destapat la llista dels futbolistes més ben pagats el 2023 , i al capdavant d'aquest impressionant rànquing hi ha una autèntica icona: el portuguès Cristiano Ronaldo.

Amb 38 anys, Cristiano Ronaldo , ara a les files de l'Al-Nassr FC d'Aràbia Saudita, s'erigeix com l'indiscutible líder amb uns ingressos sorprenents de 260 milions de dòlars per temporada. D'aquest total, 60 milions provenen de contractes publicitaris lucratius que l'han convertit en un autèntic fenomen global.

A la segona posició, trobem Leo Messi , que continua demostrant la seva vàlua a l'Inter de Miami, Estats Units. L'astre argentí gaudeix de guanys que pugen a 135 milions de dòlars anuals, consolidant-se com un dels jugadors més influents del planeta.

El tercer lloc a la prestigiosa llista de Forbes l'ocupa el brasiler Neymar Jr. , que es va traslladar a l'Al-Hilal d'Aràbia Saudita i ràpidament va deixar la seva empremta amb un gol aquest mes d'octubre. Neymar, amb una extensa llista de patrocinadors que inclou Puma, Konami i RedBull, percep un impressionant total de 112 milions de dòlars per temporada.

Kylian Mbappé , un dels futbolistes més cobejats a Europa i una figura destacada al París Saint-Germain des del 2017, baixa al quart lloc a la llista actual de Forbes, però segueix acumulant guanys substancials, amb ingressos de 110 milions de dòlars per temporada .

La cinquena posició en aquesta classificació recau en Karim Benzema , que, després d'una temporada fora del “top 10”, ressorgeix amb força a l'Al Ittihad amb uns ingressos de 106 milions de dòlars per campanya.

La Premier League també fa la seva presència al “top 10” dels millors pagats. Dues estrelles del Manchester City, Erling Haaland (58 milions de dòlars) i Kevin De Bruyne (39 milions de dòlars), així com Mohammad Salah del Liverpool (53 milions de dòlars), se situen als llocs sisè, setè i novè respectivament.

El vuitè lloc l'ocupa Sadio Mané , un dels jugadors més destacats en la història del futbol senegalès, que milita a l'Al-Nassr i percep ingressos per valor de 52 milions de dòlars.

Completant el "top 10", ens trobem amb Harry Kane , que debuta al Bayern Munic amb guanys previstos de 36 milions de dòlars, i Robert Lewandowski , que vesteix els colors del Barcelona i ostenta un ingrés anual projectat de 34 milions de dòlars.

EP

En resum, Cristiano Ronaldo, Messi i Neymar Jr. lideren la classificació dels futbolistes més ben pagats el 2023, en un mercat on els contractes multimilionaris segueixen sent la norma i l'Aràbia Saudita es consolida com un destí atractiu per als jugadors de futbol. Aquesta llista revela no només l'habilitat al camp de joc, sinó també la capacitat d'aquests astres per atraure un públic global i nombrosos patrocinadors.