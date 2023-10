Gavi celebrant el gol / @EP

La selecció espanyola de futbol va vèncer (0-1) la de Noruega aquest diumenge per certificar de manera matemàtica la seva presència a la propera Eurocopa 2024, amb dos partits per jugar a la fase de classificació dins del Grup A , subjectant un rival que va donar molts problemes jugant-se les seves opcions a Oslo .

Un gol de Gavi va decantar la balança, amb una revisió de VAR de cinc minuts jutjant un possible fora de joc del mateix jugador del FC Barcelona i d'Álvaro Morata. El de l'Atlètic se'n va deslliurar després d'haver caigut en la posició avançada que ve sortejant en un gran inici de temporada, quan als 20 minuts va treure un gol als seus que hagués entrat en pròpia porta del rival.

Espanya, que estarà a la vuitena EURO seguida --setzena gran cita seguida--, va aprofitar l'opció d'acabar la feina, a l'espera de jugar-se el primer lloc amb Escòcia, però es va haver de deixar tot en defensa davant un Haaland força ben controlat , més els moviments de Martin Odegaard i Antonio Nusa.

A Espanya li tocava un os dur de rosegar, el que ja va palpar a Màlaga a l'anada amb l'important afegit de Haaland . El davanter del Manchester City no va estar en aquella trobada, però aquesta vegada va complir com a malson espanyol. L'equip de De la Fuente va tenir diversos moments de domini de pilota, de buscar l'esquena rival, canvis d'orientació i joc per dins amb passada ràpida.

No van ser gaires les ocasions que van sortir de tot això. La més clara la va arribar a celebrar l'equip visitant, aquell gol als 20 minuts de Morata, que no va haver d'empènyer perquè hagués estat a pròpia porta de Stefan Strandberg. Quan va tocar la pilota, el jugador de l'Atlètic de Madrid va entrar en fora de joc i el VAR va avisar.

Després va arribar el moment de Noruega, amb un parell de córners seguits després d'haver tingut diferents sortides amb perill. Haaland va perdonar sobretot en una pilota mal refusada per Fran García, però va ser un maldecap baixant pilotes i repartint joc a la sortida dels seus companys.

Un xut des de lluny de Carvajal i un altre de Rodrigo va ser com va acabar provant sort una Espanya força exigida fins al xiulet del descans. Com va fer amb bon resultat davant Escòcia, De la Fuente va moure banqueta, donant entrada a Mikel Oyarzabal i David García per un Le Normand amb groga. Laporte no va trigar a veure una altra amonestació a la represa fruit de la batalla.

GAVI, AMB SUSPENS, DÓNA EL TRIOMF I EL BITLLET

L'extrem de la Reial la va tenir només arrencar el segon temps, en una altra fase de control espanyol que va derivar en el 0-1 de Gavi al minut 49 , amb molt de suspens després de diversos rebutjos i posicions al límit. Stale Solbakken no va dubtar a ficar artilleria amb Nusa i Sorloth, mentre la 'Roja' va trobar Fabián per dins.

Espanya va tenir les seves ocasions amb el pas endavant noruec, amb pilotes que van arribar a un Ferran que no va estar encertat. El seu lloc el va ocupar per a la recta final el debutant Alfonso Pedraza, que va entrar a la llista per a Oslo després de les baixes de Nico Williams i Alejandro Balde. El del Vila-real va provar sort només entrar, amb un xut al lateral de la xarxa, però a Espanya li va tocar defensar-se.

La triple campiona d'Europa no va tenir la possessió de la tranquil·litat i el conjunt nòrdic va buscar un Nusa que ja havia revolucionat el seu equip fa tres dies davant de Xipre. Qui no va aparèixer al final va ser Haaland, o no li va saber trobar el seu equip, tot i que venia amb l'olfacte acabat de recuperar.