Foto: AC37

L'America's Cup anuncia que el proper 15 de desembre finalitzarà el termini per registrar-se al programa de voluntariat de la seva 37a edició, que se celebrarà a Barcelona a partir del proper mes d'agost de 2024. L'objectiu és el de formar un equip, el Team B, amb una varietat de perfils d'acord amb un dels esdeveniments amb més audiència del planeta.

El compte enrere ha començat i les persones interessades que vulguin formar part d'un esdeveniment esportiu on participen els millors regatistes del món disposaran de dos mesos més per inscriure's a través d'aquest enllaç i unir-se a una cita històrica per a la ciutat de Barcelona i l'esport mundial.

El programa de voluntariat de la 37a America's Cup estarà format per prop de 2.300 persones. Tot i que aquesta xifra ja s'ha superat, des de l'organització volen fer una crida a la ciutadania per formar l'equip més ampli i apassionat a la història de l'esdeveniment i crear una comunitat diversa i inclusiva, que transcendeixi més enllà de les candidatures que acabin sent seleccionades.

ACE Barcelona continua obert a rebre noves sol·licituds i nous perfils de persones, amb experiència al món del voluntariat o disposades a descobrir-lo per primera vegada, compromeses amb la sostenibilitat, amb coneixement i orgull de la seva ciutat i amb ganes de contribuir a la història de Barcelona i de l'America's Cup. Es tindran en compte tots els grups d'edat i demografies, i s'anima especialment a voluntaris i voluntàries del sector marítim més local i als residents dels barris més propers al mar.

L'esdeveniment, que es disputarà a Barcelona, tindrà una durada de gairebé 70 dies, que iniciaran el 22 d'agost i finalitzaran a finals d'octubre del 2024. Aquesta edició també comporta novetats importants com la Puig Women's America's Cup, la primera competició purament femenina de la història de l'America's Cup. A més, tornarà a disputar-se la Youth America's Cup per a atletes d'entre 18 i 25 anys.