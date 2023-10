Luque, en una imatge recent. Foto: Europa Press

El jutge de l'Audiència Nacional (AN) Francisco de Jorge ha fixat per al 24 d'octubre vinent a les 11 la declaració com a imputat del director de la selecció masculina de futbol, Albert Luque, que estava prevista per aquest dilluns 16 però ha hagut de ajornar-se per malaltia.

El magistrat va citar inicialment Luque com a testimoni, però va canviar més tard la seva condició a la d'investigat. Seguint aquesta ronda de declaracions, el titular del Jutjat Central d'Instrucció Número 1 escoltarà el proper 2 de novembre com a testimonis el seleccionador masculí, Luis de la Fuente, l'exdirector de Comunicació de la RFEF Pablo García Cuervo i el subdirector de Comunicació, Enrique Yunta.

Ja el 14 de novembre, prendrà declaració com a testimonis al psicòleg de la selecció femenina, Javier López Vallejo; a l'exdirector de gabinet de Luis Rubiales, José María Timón; i el responsable de compliance de la selecció, Javier Pujol. Dos dies després, escoltarà també com a testimonis la futbolista Laia Codina i el president del Comitè Nacional de Futbol Femení, Rafael de l'Amo.

Tot això en el marc d'aquesta causa, en què l'instructor investiga l'expresident de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) Luis Rubiales per presumptes delictes d' agressió sexual i coaccions pel petó que va fer Jenni Hermoso durant la celebració de la victòria al Mundial d'Austràlia i Nova Zelanda .