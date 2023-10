Alguns dels aparellaments. Foto: RFEF

El Rubí i el Badalona Futur es veuran les cara contra rivals de Primera Divisió a les seves eliminatòries de la Copa del Rei, en concret contra l'Athletic Club i el Cádiz. Aquests són dos dels aparellaments de la primera ronda de la competició del KO, que s'ha sortejat aquest dimarts 17 d'octubre.

Pel que fa als equips catalans de la màxima categoria, el Girona jugarà davant del San Roque de Lepe, mentre que el Barça encara no entra en aquesta ronda de la competició.

Per la seva banda, l'Espanyol visitarà el Mensajero canari, el Nàstic de Tarragona es veurà les cares contra l'Orihuela, el Terrassa s'enfrontarà a un històric com l'Albacete, l'Europa també jugarà contra un gran com l'Elx i el Manresa s'enfrontarà a tot un Real Oviedo.