Diumenge passat 15 d'octubre es publicava una notícia que va sacsejar el món de l'esport europeu en un cap de setmana, aparentment, tranquil. I és que la Comissió Europea (CE) hauria decidit posar punt i final a l'existència dels camps de gespa artificial... encara que la realitat és que només deixaran d'existir tal com els coneixem.

El que diu el dictamen de la CE és que el reglament sobre microplàstics dóna 8 anys a totes les administracions per substituir el farciment granular que hi ha a moltes pistes sintètiques, ja que són partícules realment contaminants, i perquè emeten molta contaminació a l'atmosfera.

De fet, el Reglament 2023/2055, el que aborda la necessitat de fer aquests canvis en els propers anys inclou la prohibició de venda, als països de la Unió Europea, de productes cosmètics, purpurina, detergents, joguines i medicaments que continguin microplàstics afegits intencionadament i que s'alliberen al medi ambient durant el seu ús.

El mateix mitjà apunta que al territori espanyol hi ha més de 10.000 camps de gespa artificial, molts d'ells construïts en els darrers anys. Aquest tipus de superfície s'escull per sobre de la gespa natural pel baix cost de manteniment. A més, diversos mitjans apunten que, any rere any, uns 400 es remodelen o s'actualitzen.

NO CONSTRUIR MÉS RECINTES AMB MICROPLÀSTICS

Així doncs, les instal·lacions esportives tenen aquest termini, fins al 2030, per adaptar-se als nous requeriments, de manera que es desmenteixen informacions com ara que aquests recintes desapareguessin, cosa que significaria un cop enorme per a l'esport.

El que sí que ha de passar és que, des de l'entrada en vigor de la normativa, no es construeixin més recintes de gespa artificial amb aquests microplàstics contaminants a què la CE ha decidit posar fi.

COM HAN EVOLUCIONAT ELS RECINTES AMB EL PAS DEL TEMPS?

Els primers estadis de gespa artificial, construïts durant les dècades de 1960 i 1970, estaven compostos per una gespa artificial de fibres fibrilades i llastats amb un farciment únicament de sorra de sílice. Eren superfícies molt dures i abrasives, degut a la sorra ia l'escassa evolució dels polímers utilitzats per a la fabricació de la gespa artificial en aquella època.

La seva primera evolució va consistir a posar gespa més llarga (podria arribar als 6 centímetres) i emplenar-la de sorra de silice, amb una capa de terminació de grans de cautxú (SBR, termoplastico, EPDM, etc) per aportar al camp amortiment i diminuir la abrasió).

Un altre canvi posterior va ser la introducció de la tecnologia d'extrusió de les fibres i l'evolució dels polímers utilitzats van donar lloc a l'aparició de les fibres monofilament. Aquestes fibres compostes per un sol fil compacte a què se li pot donar diferents tipus de secció, ha fet que les superfícies de gespa artificial hagin millorat molt en les seves prestacions, sent menys abrasius (polimers més suaus i lubrificats), més resilients (capacitat de mantenir-se dreta la fibra després de la petjada), i millorant sensiblement el gest esportiu. Es tracta de camps que tenen farciment de sorra i elàstic (encara que ja no només s'usen els SBR i termoplàstics, sinó que s'estan imposant els farcits orgànics i sostenibles).

La darrera evolució dels sistemes de gespa artificial consisteix en un tipus de superfície sense farciment. Gràcies a l'evolució dels polímers de polipropilè i polietilè, s'ha arribat a la producció de sistemes que no necessiten la sorra o el farciment elàstic per tenir totes les propietats necessàries per a la pràctica del futbol i altres disciplines.