Jenni Bell amb la Selecció / @EP

La davantera Jenni Hermoso , del Pachuca mexicà, ha estat convocada aquest dimecres per la seleccionadora nacional femenina de futbol, Montse Tomé, per als partits de la Lliga de Nacions 2023-2024 contra Itàlia i Suïssa.

La futbolista madrilenya no va ser citada en l'anterior polèmica cita de la nova entrenadora del combinat nacional per "protegir-la" després de tot el que va passar després del petó que li va clavar el llavors president de la RFEF Luis Rubiales després de la final del Mundial d'Austràlia i Nova Zelanda, una acció que està sent investigada per la justícia com a presumpta agressió sexual.

A més de la davantera, les altres novetats a la segona llista de Montse Tomé són les d'altres campiones del món com Ivana Andrés (Reial Madrid), Salma Paralluelo (FC Barcelona) i Esther González (Gotham City) o la de la del València Anna Torrodà (Levante).

La campiona del món, líder del grup D de la Lliga de Nacions, s'enfrontarà a Itàlia a l'Estadi Arechi de Salern el dia 27 d'octubre a les 17.45 hores, ia Suïssa a l'Estadi Letzigrund de Zuric el 31 a les 19.00.

LLISTES DE CONVOCADES:

PORTERES : Missa Rodríguez (Reial Madrid), Cata Coll (Barcelona) i Enith Salon (València).

DEFENSES : Irene Paredes i Ona Batlle (FC Barcelona), Laia Aleixandri (Manchester City), Maria Méndez (Levante), Oihane Hernández, Ivana Andrés i Olga Carmona (Reial Madrid).

CENTROCAMPISTES : Aitana Bonmatí i Alexia Putellas (FC Barcelona), Jenni Hermoso (Pachuca), Tere Abelleira i Maite Oroz (Reial Madrid) i Anna Torrodà (Levante).

DAVANTERES : Athenea del Castell (Reial Madrid), Esther González (Gotham FC), Mariona Caldentey i Salma Paralluelo (FC Barcelona), Inma Gabarro (Sevilla), Amaiur Sarriegi (Real Societat) i Lucía García (Manchester United).