Pista de pickleball / @EP

Als Estats Units , el pickleball és la nova moda esportiva que està tornant a la societat americana addicta a l'esport. Aquesta pràctica és una barreja entre el tennis, el ping-pong i el bàdminton, i es practica en una pista de dimensions més petites amb una pala quadrada i una pilota de plàstic.

Tot i que s'ha popularitzat actualment, la realitat és que va néixer el 1966 a Washington. Tot i això, la seva projecció és majúscula, ja que es calcula que aquest any ho practicaran més de 22 milions de nord-americans, segons la Sports & Fitness Industry Association .

Aquest furor ja ha traspassat fronteres i ha arribat a Espanya. De fet, es calcula que hi ha entre 15.000 i 20.000 jugadors i jugadores al nostre país i ja hi ha més de 100 clubs i pistes fixes a molts punts, com Madrid, Catalunya o Andalusia, entre d'altres.

El pickleball és un esport de raqueta amb dos avantatges significatius. En primer lloc, el seu ràpid aprenentatge , ja que la pala és lleugera i la pilota presenta orificis que en limiten la velocitat, fomentant nombrosos intercanvis. Això permet que qualsevol persona pugui començar a jugar en només cinc minuts, sense necessitat de tenir experiència prèvia.

El segon avantatge rau en la seva accessibilitat . La pista és de dimensions reduïdes, semblant a la mida d'una pista de bàdminton de dobles, amb unes mides de 13 per 6 metres, i no requereix parets circumdants. Això possibilita la instal·lació de pistes a pràcticament qualsevol lloc, sense necessitat que siguin permanents. En alguns parcs dels Estats Units, fins i tot s'han organitzat tornejos amb fins a 60 o 70 pistes temporals disposades exclusivament per a l'esdeveniment. A més, s'han instal·lat nombroses pistes a escoles, universitats i residències de gent gran.