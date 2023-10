Foto: Europa Press

El president del FC Barcelona, Joan Laporta, ha dit aquest dijous 19 d'octubre que "no hi ha fonament jurídic" per a la seva imputació al Cas Negreira, que creu que acabarà en res perquè no hi ha "ni suborn ni delicte continuat", i ha lamentat a més l'existència d'un " madridisme sociològic als centres de poder".

"Coneixent l'històric d'aquest jutge, tenia números d'acabar investigat. Però no hi ha fonament ni hi ha suborn. No hi ha delicte continuat. La fiscalia el qualificava de corrupció esportiva però en cap cas suborn. El jutge està forçant tota aquesta història. Un jutge instructor. És força sorprenent", ha apuntat en una entrevista concedida a Catalunya Ràdio .

"Jo tinc molt clar que tots els barcelonistes podem estar tranquils perquè aquest cas s'acabarà arxivant. La hipòtesi del jutge és que hem comprat àrbitres i això no ho han provat. I no podran perquè no és cert", va apel·lar Laporta.

En aquest sentit, el president blaugrana va assegurar que “no hi ha suborn” perquè Negreira “no és un funcionari públic”. "No es poden forçar els tipus delictius. Aquí no hi ha suborn, no és un delicte continuat pel que no està prescrit", ha defensat.

El mandatari ha lamentat que "hi ha un madridisme sociològic als centres de poder". "He competit contra aquest madridisme sociològic i he guanyat. Tenen por que es torni a repetir el que va passar a la meva primera etapa. Vam guanyar molt i això els va fer molt de mal. Van patir molt", va argumentar.

"Estem acostumats a lluitar contra això. Aquest madridisme està als mitjans, al món de l'esport. Això ho hem d'acceptar amb normalitat però com a culers hem de saber que hem de competir contra això. Tenen pànic que repetim el que ja vam fer. , que tornem a guanyar-ho tot", va reiterar.

"En el cas Negreira, ja veurem si arribem a judici. Sóc jurista i estic tranquil perquè això no pot prosperar. Tenim un equip jurídic molt bo. El madridisme ha aprofitat el cas Negreira per embrutar el nom del Barça i la seva història. I desestabilitzar-nos i controlar-ho", va resumir.