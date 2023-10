VAR / @EP

El 12 d'agost del 2018 va ser el primer partit on es va introduir el VAR a Espanya, en un partit de Supercopa d'Espanya entre el Barça i el Sevilla. D'ençà, l'eina ha estat del tot criticada, ja que s'esperava que fos una revolució que permetés que el futbol fos més just i les actuacions arbitrals no fossin criticades. Doncs bé... ha acabat succeint el contrari, ja que el col·lectiu arbitral està més en l'ull de mira que mai.



A aquest malestar general se li ha de sumar el descobriment d'una sala addicional a la sala VOR, que és on es revisen les jugades, en la qual "donen suport" als tres arbitres que confeccionen l'equip del VAR. Segons revela el Diari ARA, aquest espai està vigent des de la temporada 2021-22 i està situat també a la ciutat esportiva de la RFEF, a las Rozas, on hi ha molts monitors per visualitzar totes les càmeres disponibles. L'encarregat de dirigir-ho tot és el 'director d'operacions', qui ha de vigilar perquè tots els procediments que duen a terme a la sala VOR siguin correctes. A més, des de fa uns mesos també poden comunicar-se amb ells si detecte que hi ha algun error flagrant.



Fins al moment no es tenia constància d'aquesta sala, i això es deu a que està totalment prohibida. Segons el protocol VAR que va elaborar la International Board, l'encarregada de la normativa del futbol, "únicament les persones autoritzades podran entrar a la sala de vídeo o comunicar-se amb l'àrbitre del VAR, l’AVAR (ajudant de VAR) o el tècnic de repeticions".



Aquests àrbitres que treballen des de la sala d'operacions, òbviament, no entren dins de les persones autoritzades. A més, acostumen a escoltar les retransmissions en directe per veure si hi ha alguna gran acció polèmica.

CLOS GÓMEZ I UNDIANO MALLENCO, ELS PRIMERS DIRECTORS D'OPERACIONS



Els primers àrbitres en adquirir aquestes funcions van ser Clos Gómez i Undiano Mallenco. En un primer moment, només supervisaven les decisions del VAR sense que hi hagués cap via de contacte amb la sala VOR, però a partir de la temporada 2022-23, els designats per ser a la sala d'operacions van ser els àrbitres del cos específic de VAR.



Aquests sí que podien posar-se en contacte amb la sala VOR si consideraven que s'estaven equivocant, fet que va en contra de les regles del videoarbitratge, ja que poden condicionar la decisió final del responsable del VAR.



En els primers partits de la temporada passada, la 22-23, els àrbitres VAR feien dos partits a la sala VOR i ho compaginaven amb la sala d'operacions. A més, aquesta feina "correctora" no té cap mena de contraprestació econòmica, però estan obligats a fer-ho per ordre del Comitè Tècnic d'Àrbitres (CTA), i els àrbitres que estan en actiu no estan per la labor de denunciar-ho si no volen veure com els descendeixen de categoria.



Aquesta investigació del Diari ARA ha estat ratificada per l'exàrbitre lleidetà Xavier Estrada Fernández, que a A Diario ha explicat que "a partir de la temporada 2021-22 i la 22-23 van crear aquesta sala sense explicar-la publicament ni a LaLiga ni als clubs, i donant-nos a nosaltres molta més feina tenint unes responsabilitats que no ens pertoquen". Segons Estrada Fernández, alguns dels partits on s'ha activat aquesta sala és als Clàsics entre el Barça i el Reial Madrid. Aquest any, el director d’operacions ha passat a anomenar-se VAR reserva.