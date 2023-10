Belmonte, presentada com a nedadora del CNB. Foto: CNB

Mireia Belmonte ha estat presentada com a nova nedadora del Club Natació Barcelona , entitat a la qual arriba disposada a tornar a la competició, aquest mateix mes d'octubre i després d'estar un any aturada, amb l'objectiu principal de classificar-se per als Jocs Olímpics de París En 2024 , que serien la seva cinquena cita olympique.

Després dels de Pequín 2008, Londres 2012, Rio de Janeiro 2016 i Tòquio 2020, Mireia Belmonte vol estar a la cita olímpica parisenca. "Tinc un gran repte que són els Jocs Olímpics de París 2024", va assegurar en la presentació.

París és el gran repte per a la campiona olímpica i mundial malgrat que ha estat un any sense poder ni tan sols competir a causa dels problemes i lesions recurrents a les espatlles . Tot i això, confia a ser a París 2024 i saltarà de nou a la piscina per aconseguir-ho.

El seu debut com a nedadora del CNB serà a la Copa Catalana de Clubs , prevista per al proper dissabte 28 d'octubre a les instal·lacions del seu nou club, a la Nova Escullera. Belmonte no competia des de la Copa del Món de Berlín que va tenir lloc entre el 21 i el 23 d'octubre del 2022.

"No em marco objectius de temps, perquè necessitaré veure'ls, ni de posició. Vaig pas a pas i crec que per bon camí. Però la lesió ha estat molt llarga i tornar a competir, posar-me el banyador, és molt important per als meus objectius i la meva motivació", va manifestar, en aquest sentit.

"Vull veure quins temps faig per modificar coses o seguir amb les mateixes. Poder competir ja és un bon indicador, però encara em falta molt per fer-ho al màxim nivell. Tot i que estic més a prop que abans", va aportar. Belmonte va assegurar als mitjans que la seva intenció és renunciar a les distàncies de fons i centrar-se en proves de 200 i 400 papallona i estils. "Deixo de costat 800 i 1500", va assenyalar.