La venda d'actius, incloent-hi drets televisius, ha tingut un paper fonamental en l'èxit financer del club. A més, s'han abordat temes de participació i de control. EP

L'Assemblea General Ordinària del FC Barcelona està en marxa des de les 10.00 a l'Auditori 1899 del Camp Nou. Un total de 4.451 compromissaris estan citats, ja sigui de forma presencial o telemàtica, per aprovar la liquidació dels comptes de la temporada passada i el pressupost previst per al present exercici.

En aquesta Assemblea, els socis compromissaris del FC Barcelona han donat suport a la liquidació de l'exercici comptable 2022-23, que es va tancar amb ingressos de 1.259 milions d'euros, despeses per 1.165 milions i guanys nets de 304 milions d'euros. Els informes presentats per la Junta Directiva van obtenir 376 vots a favor, 46 en contra i 20 vots en blanc.

Aquests resultats positius es van deure en part a la venda d'actius, coneguda informalment com a "palanques". La venda del 15% dels drets televisius de la Lliga del primer equip per als propers 25 anys a Sixth Street Partners va aportar al club 400 milions d'euros.

El president del club, Joan Laporta, va declarar en una de les seves intervencions que “Salvar el Barça de la fallida no s'improvisa”.

Eduard Romeu, vicepresident econòmic del club, va destacar els esforços realitzats per reduir el deute del club, que ara se situa per sota dels 1.200 milions d'euros. Romeu va emfatitzar la importància d'abordar el tema del deute i la necessitat de trobar solucions per recuperar l'estabilitat econòmica.

En un moment de l'Assemblea, el vicepresident econòmic, Eduard Romeu, va confirmar la intenció del club de participar en el proper mercat d'estiu en igualtat de condicions amb altres entitats, respectant la regla de l'"1 a 1".

Tot i que l'Assemblea es va dur a terme de manera telemàtica, es van registrar moments de tensió, com quan l'assessor de la presidència, Enric Masip, va considerar que la intervenció del soci i senador Jaume Llopis era massa llarga. Tot i així, tot va acabar en una cosa saludable:

En resum, l'Assemblea General Ordinària del FC Barcelona ha aprovat els comptes i ha discutit importants temes financers i estratègics per al futur del club, amb un enfocament a la reducció del deute i la recuperació de l'estabilitat econòmica. A més, s'han abordat qüestions de participació i control en el desenvolupament de l'Assemblea, que s'ha dut a terme de manera telemàtica per garantir una difusió pública més gran.