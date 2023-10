Aquest emocionant partit, que es durà a terme a la Ciutat Comtal, servirà com a preàmbul a l'esperat 'Clásico' que s'acosta la setmana següent. EP

El Barcelona, actualment a la tercera posició de la taula de LaLiga, s'enfrontarà a l'Athletic Club en un enfrontament crucial per a les seves aspiracions de liderar la competició. L'equip blaugrana, comandat pel llegendari Xavi Hernández, és a només un punt del segon classificat, el Girona, ia tres del líder, el Reial Madrid. Després d'un empat al seu últim partit abans de l'aturada, on es van enfrontar el Granada com a visitants, el Barcelona necessita desesperadament una victòria per mantenir-se en la persecució dels dos equips al cim. Tot i això, aquest matx davant l'Athletic és només el preàmbul, ja que la setmana següent s'acosta l'emocionant 'Clásico' contra el Reial Madrid.

Les lesions s'han encertat sobre l'equip blaugrana, complicant encara més la situació. Fins a vuit baixes notables afecten el planter. Figures com Pedri, Frenkie de Jong, Raphinha, Lewandowski, Koundé, Lamine, Balde i l'últim a sumar-se a la llista, Sergi Roberto , estaran absents. Els aficionats esperaven la tornada de Pedri aquest diumenge, però lamentablement, el futbolista canari haurà d'esperar per tornar a trepitjar el camp. Per si no n'hi hagués prou, Sergi Roberto va patir una lesió al soli de la cama dreta durant un entrenament recent. Tot i aquest escenari advers, Lamine i Balde estaran disponibles. Lamine, que va patir una lesió al psoas en el seu últim partit a Granada, estarà llest per disputar alguns minuts. Balde també s'ha recuperat de les molèsties a l'adductor que va experimentar contra Escòcia.

D'altra banda, l'Athletic Club de Bilbao, cinquè a la taula amb 17 punts, és a només dos punts d'igualar el quart classificat, l'Atlètic de Madrid, que té un partit pendent. Després d'una victòria a casa contra l'Almeria per 3-0, l'Athletic arriba a Montjuïc amb la determinació de sumar tres punts i mantenir la cerca per assolir els llocs de Lliga de Campions. Aprofitant les baixes al conjunt blaugrana, l'Athletic confia en la possibilitat de vèncer el Barcelona i ascendir a la classificació. Tot i això, l'Athletic també enfronta problemes de lesions, amb quatre baixes notables, incloent-hi titulars clau. Les absències de Mikel Vesga i Ruiz de Galarreta, que van formar el doble pivot titular a l'inici de la temporada, són especialment preocupants.

La història dels enfrontaments entre el Barcelona i l'Athletic a LaLiga es remunta a 184 partits, amb un clar avantatge per a l'equip blaugrana amb 93 victòries, 31 empats i 60 victòries per a l'Athletic. Dels 92 partits disputats al camp del Barcelona, l'equip culer n'ha guanyat 65 i l'Athletic ha obtingut 17 victòries. L'última victòria de l'Athletic Club a l'estadi del Barcelona data de la temporada 2001-2002.

POSSIBLES ALINEACIONS

XI del FC Barcelona: Ter Stegen; Cancel, Araujo, Christensen, Balde; Oriol Romeu, Gundogan, Fermín; Joao Fèlix, Gavi, Ferran.

XI de l'Athletic: Unai Simón; Lekue, Vivian, Parets, Berchiche; Sancet, Dani Garcia, Ander Herrera; Iñaki Williams, Muniain, Guruzeta.

El Barcelona buscarà aprofitar el primer empat del Reial Madrid la temporada, que no va poder guanyar en la visita al Sevilla, cosa que podria comprimir encara més la part alta de la taula. A més d'observar el que faci el Girona, que s'enfronta a l'Almeria, el Barcelona se centrarà en el seu exercici i buscarà retallar la distància amb els líders. Aquest emocionant enfrontament es porta a terme a la Ciutat Comtal i promet ser un esdeveniment destacat a LaLiga.