Clàssic / @EP

Aquest dissabte, el món futbolístic es paralitza a partir de les 16.15 hores per veure el Clàssic entre el Barça i el Reial Madrid a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, el primer que es jugarà aquí a causa de l'exili que estan realitzant els blaugranes per les obres de l'Spotify Camp Nou.

Un dels aspectes que més polèmica genera normalment és la designació de l‟àrbitre que s‟encarregarà d‟impartir justícia durant el xoc. En aquesta ocasió, serà l'extremeny Jesús Gil Manzano, cosa que no ha agradat gens als blaugrana per la “fama” que té de madridista i de ser favorable al conjunt blanc en nombroses ocasions.

Gil Manzano ha estat a càrrec de 36 partits en què el Barcelona ha competit, aconseguint 22 victòries, cinc empats i cinc derrotes. Això significa que en deu d'aquests 36 partits, l'equip blaugrana no ha aconseguit la victòria, cosa que equival a un percentatge de triomfs una mica superior al 60%.

Aquesta dada representa una mitjana que disminueix la taxa dèxit típica dun equip de la talla del Barcelona. D'altra banda, el Reial Madrid ha sortit victoriós en 37 dels 47 partits en què l'àrbitre extremeny ha dirigit i ha aconseguit un impressionant percentatge de triomf del 78,72%.

Això no obstant, el que resulta especialment impactant s'observa en l' aspecte disciplinari . El Barcelona, amb diferència, és l'equip que ha experimentat el nombre més gran d'expulsions sota la direcció de Gil Manzano al camp. L'àrbitre ha mostrat un total de deu targetes vermelles a jugadors blaugrana , quatre per acumulació d'amonestacions i sis per expulsió directa. De fet, a l'esquena carreguen expulsions a llegendes del Barça com Leo Messi, Neymar, Luis Suárez i Lewandowski.

Precisament, el polonès va ser la seva última 'víctima', ja que després d'expulsar-lo contra l'Osasuna a El Sadar per acumulació de targetes, Lewandowski es va tocar el nas i li van acabar caient tres partits de sanció, ja que Gil Manzano ho va interpretar a l'acta arbitral com una "desconsideració".

En contrast, el Reial Madrid ha experimentat només quatre expulsions en 47 partits i ha marcat una diferència aclaparadora en comparació amb el Barcelona. D'aquestes expulsions, tres es van deure a l'acumulació de dues targetes grogues i només una a una targeta vermella directa. Les dades reflecteixen clarament una tendència inquietant per a l'equip dirigit per Xavi Hernández.