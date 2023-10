Foto: FCB

Derrota a Madrid. El FC Barcelona no ha pogut donar continuïtat a la ratxa triomfal i va perdre al WiZink Center (65-64). D'aquesta manera, ha perdut la imbatibilitat a l'Eurolliga. Després d'un inici fulgurant i una màxima renda de 14 punts, els de Roger Grimau han vist com s'allunyava la victòria després d'uns vuit minuts sense anotació entre el segon i el tercer quart. Ara bé, els blaugranes han estat capaços de conduir el partit a un final ajustat, on Satoransky ha tingut tres tirs lliures per acostar el matx a la pròrroga, però no ha encertat.

Tir en suspensió i mat. Aquesta ha estat la carta de presentació de Vesely , l'home anotador en un inici d'unitats barcelonistes. Els de Roger Grimau s'han propulsat en atac gràcies a una defensa enèrgica per pintar els primers parcials de blaugrana. Un triple de Satoransky ha obert una nova escletxa. Un 6-14 on només Tavares ha pogut anotar davant del control defensiu del Barça. Amb més arguments ofensius amb un triple d'Abrines, que ha deixat la màxima del primer quart (8-17).

ESCALADA BLANCA

El +11 ha persistit i s'ha elevat a +14 (16-30) al segon quart gràcies a la sensacional figura de Willy Hernangómez. Omnipresent a tot el parquet del WiZink Center, que ha tingut d'assistents els altres protagonistes del segon Clàssic, que es disputarà a Montjuïc, d'aquesta setmana com Bellingham, Vinicius o Rodrygo. Observadors d'un context més igualat i de més desencert a banda i banda. Això sí, un FC Barcelona menys anotador sempre ha anat al davant al lluminós, però ha vist com el Madrid baixava les distàncies a un dígit. Fins al 28-30 del descans .

La igualtat ha obert el tercer quart. I després d'anar darrere del marcador durant tot el matx, el Madrid ha escrit un 32-30 . Una escalada que ha coincidit amb els vuit minuts que el Barça s'ha passat sense encistellar. Un peatge massa car que ha arrossegat els de Roger Grimau fins a un guió més equilibrat , i on els blancs han sumat amb més facilitat. Tot i això, el Barça no ha donat el seu braç a tòrcer i ha intercanviat punts amb un rival que ha controlat més el rebot i el marcador. Un +10 ha estat la màxima dels locals, que ha obert el darrer període.

OBERT FINS AL FINAL

El FC Barcelona ha vist com el Reial Madrid ha obert més marge (+14). Ara bé, Rokas Jokubaitis s'ha encarregat, amb decisió i valentia, de reduir aquest avantatge i ha aconseguit situar els blaugranes en vuit unitats. El rebot ofensiu també ha donat ales als culers, que han posat la por al cos amb el 59-57 quan faltaven un minut per al final. En conseqüència, el Barça ha aixecat el cap per dibuixar un final ajustat . Tomas Satoransky, que ha posat l'empat, ha estat l'altra peça barcelonista clau en aquests darrers instants d'alt ritme cardíac i de revisions. El 13 ha tingut tres tirs lliures per empatar el partit i acostar-lo a la pròrroga, però n'ha fallat dos. I, el matx, s'ha decantat del costat blanc, amb un triple final estèril d'Abrines.