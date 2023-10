La FIFA ja ha confirmat l'elecció d'aquesta candidatura, que busca enfortir la col·laboració entre les nacions en temps de conflicte, promovent un missatge d'unitat i pau. EP

El president de la Comissió Gestora de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF), Pedro Rocha; el president de la Reial Federació Marroquina de Futbol, Fouzi Lekjaa; i el president de la Federació Portuguesa de Futbol, Fernando Gomes, s'han reunit a Rabat (Marroc) per compartir la seva visió sobre el Mundial de futbol 2030, que tots tres països organitzaran.

L'any en què es compliran 100 anys de la primera Copa del Món, els tres països buscaran aprofitar el seu “patrimoni futbolístic únic, les seves vibrants tradicions i els seus mil anys de cultures entrellaçades i història compartida per oferir un torneig inclusiu, innovador i sostenible, amb un veritable esperit de celebració".

El 4 d'octubre passat, la FIFA va confirmar que la candidatura d'Espanya, Portugal i el Marroc era l'escollida per organitzar el Mundial de futbol del 2030, encara que Argentina, Uruguai i Paraguai, que completaven la proposta rival per albergar el torneig, acollirien els partits inaugurals.

Rocha va destacar que l'organització del Mundial és una oportunitat única de col·laboració entre els tres països, un exemple en temps convulsos. "En moments de conflicte com els que vivim actualment, és important destacar que tres països de dos continents s'uneixin: el camí és la pau", va indicar.

"Serà un Mundial amb un importantíssim llegat social, que quedarà per sempre al Marroc, Portugal i Espanya i també al món sencer. Tenim un projecte comú que omplirà d'il·lusió tres països. Fem aquest somni possible", ha afegit.

Per part seva, Lekjaa ha destacat que la candidatura "ajudarà a unir encara més les nostres civilitzacions comunes establertes fa més de deu segles". "Els tres països comparteixen una història comuna, un present comú i miren cap a un futur comú; i tot això demostra, des de les dues ribes del Mediterrani, que l'èxit col·lectiu és possible i que la prosperitat pot tenir una perspectiva compartida i col·lectiva", ha apuntat .

Finalment, Gomes creu que la cita deixarà "petjada". "Aquest és un moment històric perquè comença oficialment el nostre procés amb la FIFA per poder organitzar el Mundial 2030. Aquesta és una gran ocasió per a nosaltres, i molt simbòlica, ja que serà el centenari de la primera edició del torneig. Però 2030 serà molt més que la celebració del passat!", va subratllar. "A causa de l'ambició i competència de les nostres tres federacions, creiem que aquest torneig marcarà un canvi de paradigma en la manera com s'organitzen els principals esdeveniments en el futur. Aquesta és la nostra ambició", va prosseguir.

Pel que fa als estadis dels tres països que s'inclouran a la candidatura final, els tres presidents van coincidir que és "massa prematur" en aquest moment prendre decisions al respecte, ja que els estudis i el treball d'avaluació dels equips tècnics estan en curs. El pas següent en el procés de candidatura és que les tres federacions presentin els acords de licitació a la FIFA, qüestió que està prevista per a finals del proper mes de novembre d'aquest 2023.